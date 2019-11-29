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Интерфакс-АВН

Первый глубоко модернизированный Ту-160М "Белый лебедь" передан на испытания - источник

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Москва. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Завершена глубокая модернизация первого строевого стратегического самолёта в облик Ту-160М, он передан на испытания, сообщил "Интерфаксу" источник в оборонно-промышленном комплексе.

"28 ноября первый глубоко модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М передан из производственных цехов на летно-испытательную станцию Казанского авиазавода (КАЗ им. Горбунова, филиал "Туполева" - ИФ) для отработки этапа заводских наземных и лётных испытаний", - сказал собеседник агентства.

По его словам, самолёту предстоит пройти наземные отработки, после чего он будет передан на этап лётных испытаний.

"Первый Ту-160М был создан в рамках программы глубокой модернизации строевых самолетов Ту-160, призванной существенно увеличить общую эффективность авиационного комплекса при применении по назначению", - сказал источник.

25 ноября глава "Туполева" Александр Конюхов сообщил "Интерфаксу", что первый построенный "с нуля" Ту-160М будет передан Минобороны РФ в конце 2021 года. Ранее он говорил, что первый строевой самолёт, прошедший глубокую модернизацию в облик Ту-160М планируется передать военным в 2022 году.

Военные заявляли о планах модернизировать все 16 "стратегов" Ту-160, находящихся на вооружении ВКС РФ.

Как сообщалось, на Казанском авиазаводе (филиал "Туполева", входит в ОАК) после 10-летнего перерыва восстанавливается производство стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160, являющихся воздушным компонентом ядерной триады.

Отмечалось, что внешне новый самолёт не будет отличаться от базового Ту-160, но при этом его боевые возможности существенно увеличатся, в том числе за счёт расширения спектра вооружения. Кроме того, для этой машины делают новую серию двигателей НК-32, которые позволят увеличить дальность полёта "стратегов" на 1 тыс. км.

25 января 2018 года был подписан госконтракт между Минобороны РФ и компанией "Туполев" на поставку первой партии "стратегов" Ту-160М - он предусматривает создание 10 самолётов стоимостью 15 млрд рублей каждый. Ранее в Минобороны РФ заявляли о планах заказать 50 таких машин.

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Страны
Россия
Продукция
НК-32
Ту-160
Компании
КАПО Горбунова
Минoбороны РФ
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Персоны
Конюхов Александр
Проекты
Ядерный щит
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