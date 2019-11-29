Венесуэльские военные планируют участвовать в "Армейских играх - 2020" - посол

Москва. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Венесуэла на "Армейских играх-2020" будет представлена на высоком уровне и планирует продемонстрировать свои силы, заявил "Интерфаксу" военный атташе посольства Венесуэлы в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес.

"Венесуэльская сторона рассчитывает принять участие в "Армейских играх-2020" совместно с другими представителями Евроазиатского региона", - сказал венесуэльский военный дипломат.

По словам Торреальба Переса, Венесуэла будет представлена на "достаточно высоком уровне" и продемонстрирует, что национальные вооруженные силы страны всегда готовы поддерживать суверенитет и независимость нации.