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Интерфакс-АВН

Каракас уверен в продолжении военно-технического сотрудничества с Россией - атташе посольства Венесуэлы в РФ

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Танки Т-72Б1В
Танки Т-72Б1В венесуэльской армии на военном параде в честь Дня независимости Венесуэлы. Каракас, 05.07.2017 .
Источник изображения: dambiev.livejournal.com

Москва. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - В Каракасе не сомневаются, что могут рассчитывать на помощь российской стороны в вопросе обеспечения военными специалистами, заявил "Интерфаксу" военный атташе посольства Венесуэлы в РФ Хосе Рафаэль Торреальба Перес.

"Каждый раз, когда Венесуэла будет нуждаться в поддержке Российской Федерации в лице военных специалистов, мы будем направлять соответствующий запрос, и у нас нет сомнений, что мы получим необходимую помощь", - сказал венесуэльский дипломат.

Торреальба Перес отметил, что присутствие венесуэльских военных в России и российских военных в Венесуэле продолжается в соответствии с сотрудничеством двух стран и с учетом их стратегического характера отношений.

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Страны
Венесуэла
Россия
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