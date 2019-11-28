Россия запустит разведывательный спутник ОАЭ - газета

Москва. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Объединенные Арабские Эмираты решили запустить спутник оптической разведки Falcon Eye 2 на российской ракете, сообщают "Ведомости".

Газета ссылается на неназванных менеджеров предприятий космической отрасли.

В качестве носителя выбран "Союз-СТ".

"Подтверждающее письмо от 26 ноября поступило в "Роскосмос" за подписью гендиректора компании Arianespace Стефана Исраэля, отвечающего за коммерческую эксплуатацию ракет-носителей с космодрома Куру (Французская Гвиана)", - пишет издание.

В этом письме глава Arianespace просит провести запуск аппарата между первой декадой февраля и первой декадой марта 2020 года, что связано с ограничениями, связанными с графиком запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане в первом квартале 2020 года.

В публикации отмечается, что самая ранняя дата запуска аппарата - 20 февраля.

Falcon Eye 2 является вторым военным спутником данного типа, который Arianespace обязалась доставить на орбиту по договоренности с ОАЭ.

Оба аппарата разработаны и произведены корпорациями Airbus Defence and Space и Thales Alenia Space, они должны были начать работать на орбите уже в текущем году, но запуск первого аппарата 11 июля закончился аварией ракеты Vega, взорвавшейся через две минуты после старта.

Это сподвигло ОАЭ начать переговоры с "Роскосмосом" по вопросу запуска второго спутника на российской ракете.

"Европейцы обещали, что пуски носителя Vega возобновятся в I квартале 2020 г., но во время визита гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в ОАЭ в ноябре 2019 г. договоренности по "Союзу" были уже достигнуты окончательно", - пишет газета.

Ракета и разгонный блок, которые могут быть использованы для запуска спутника, уже изготовлены и находятся в Куру, их необходимо адаптировать к арабскому аппарату и провести подготовку ракеты.