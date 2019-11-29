Новые винтовки для снайперов - лучшие по дальности и точности

Создана новая модификация высокоточной снайперской винтовки Т-5000, ее назвали ORSIS-375CT. Она способна точно поражать цели на дальности до 2000 метров.

Генеральный директор компании-разработчика и производителя этого оружия Владимир Злобин в своем интервью информагентству РИА Новости рассказал о том, что сейчас пользуется устойчивым спросом на рынке оружия и о новых достаточно интересных разработках.

Винтовок, подобных Т-5000, у нас не выпускали. В ней реализовано множество ноу-хау. Ствол изготавливается из нержавеющей стали методом однопроходного резания. Диаметр дульного среза - 23 мм. Калибр пули меряется по принятой в мире терминологии. Это идеально выверенные с точки зрения баллистики 308 Win, что соответствует 7,62 мм и 338 Lapua Magnum, примерно 8,6 мм.

В баллистике есть понятие угловой минуты МОА - minute of angle. Снайперским или высокоточным считается ствол, который обеспечивает МОА ниже единицы. Т-5000 показывают "угловую минуту" ниже 0,5.

Прицельная дальность, при которой стрелок попадает из этой винтовки в "десятку", - 1500 метров. И вот создано оружие, способное послать пулю в мишенное "яблочко" с дистанции два километра.

Винтовка Т-5000 ORSIS-375CT имеет калибр 375 Chey tac (9,5х77 мм) и бьет на 2 км

Разработана версия Т-5000 под калибр 375 Cheytac (9,5х77 мм). По словам Владимира Злобина, новый калибр и новый патрон позволили добиться того, что пуля летит практически без отклонений на дальность в 2000 метров. Серийное производство новой винтовки планируется начать в следующем году.

Еще одна интересная разработка ORSIS - полуавтоматическая винтовка K-15М "Брат". Ряд технических решений, заложенных в К-15М, аналогов в нашей стране не имеют. Да и за рубежом с модернизированным "Братом" может конкурировать лишь бельгийская FN SCAR. Как считают специалисты-оружейники, К-15М вполне может прийти на замену СВД.

Сергей Птичкин