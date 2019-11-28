Главы МИД, Минобороны и Совбезов стран ОДКБ обсудили ситуацию в регионе и кибербезопасность

Москва. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудили в Бишкеке министры иностранных дел, обороны и секретари Советов безопасности стран-участниц ОДКБ, сообщает пресс-служба аппарата российского Совбеза.

"Участники заседания обсудили военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности ОДКБ, а также рассмотрели проекты документов, обсуждение и подписание которых планируется в ходе встречи глав государств-членов ОДКБ 28 ноября", - сказали в пресс-службе.

В Совбезе отмечают, что проекты документов касаются совершенствования международного взаимодействия и сотрудничества в целях укрепления глобальной и региональной безопасности, плана мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, внесения изменений в нормативные правовые акты ОДКБ, развития интеграционных связей предприятий и организаций оборонно-промышленных комплексов, организации и проведения совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

"Кроме того, рассмотрены темы, связанные с противодействием преступлениям в сфере информационных технологий, а также приоритетные направления деятельности в период председательства России в ОДКБ", - сказали в пресс-службе.

На совместном заседании принято решение о проведении очередного заседания комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ в Москве в апреле 2020 года.

Ранее сообщалось, что от России в заседании принимают участие главы Минобороны и МИД Сергей Шойгу и Сергей Лавров, а также секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.