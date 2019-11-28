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Военное обозрение

МИД Турции - США: Мы покупали С-400 не для того, чтобы они хранились "в упаковке"

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Источник изображения: topwar.ru

Выступая на пресс-конференции, турецкий министр иностранных дел подтвердил информацию о том, что Турция начала тестирование РЛС российских зенитных ракетных комплексов С-400, приобретённых в рамках контракта. По словам Мевлюта Чавушоглу, после успешных тестов будет определена точная дата полноценного развёртывания новейших комплексов ПВО. Ранее в Турции говорили о том, что развёртывание С-400 планируется в 2020 году.

При этом Чавушоглу с некоторым недоумением отреагировал на заявления, которые по поводу приобретённых С-400 звучат из США. Напомним, что ранее в Вашингтоне заявили о "пересечении Анкарой красной черты" после начала тестирования С-400 и представления планов по полному развёртыванию этих комплексов. Это заявление сделал сенатор США Крис Ван Холлен. В дополнение к этому уже госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США от Турции "всё же ожидают отказа от развёртывания российских ЗРК".

Министр иностранных дел Турции:

Мы продолжаем обсуждать этот вопрос с американскими коллегами. Но здесь просто неприемлемо говорить с Анкарой языком давления и принуждения. Если США предоставят нам возможность, мы готовы рассмотреть и предложение по покупке систем "Пэтриот". А пока все заявления о том, что не нужно осуществлять развёртывание комплексов С-400, выглядят странно.

В Турции отметили, что они не для того подписывали контракт в рамках плана по совершенствованию своей ПВО, чтобы зенитные ракетные комплексы оставались законсервированными в контейнерах.

Глава МИД Турции - США:

Мы приобретали их (С-400) не для того, чтобы они хранились "в упаковке".

Чавушоглу напомнил США, что Турция, которая сейчас получила санкции по истребителям F-35, вложила в проект около 1,4 млрд долларов, а общие инвестиции в истребитель пятого поколения со стороны Турции составили бы около 2,2 млрд долларов. В МИД Турции отметили, что США действуют "неправильно", навязывая свои принципы в вопросах торговли и безопасности.

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
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