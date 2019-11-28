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The Times (Великобритания): немцы дают отпор США и стремятся к более тесным связям с Россией

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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Вашингтоне
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo, Manuel Balce Ceneta

Лишь 22% немцев ходят оставаться под защитой американского ядерного оружия, тогда как 40% жителей ФРГ предпочли бы быть защищенными с помощью ядерных арсеналов Британии и Франции. За более тесные отношения с Россией выступают 66% немцев, свидетельствуют данные социологического опроса.

Берлин - Все больше немцев выступают за укрепление связей с Россией и Китаем, чем с Британией и Соединенными Штатами. Эти данные, полученные на основании проведенных опросов, были опубликованы за несколько дней до саммита НАТО в Хартфордшире.

Высокопоставленный французский чиновник, занимающийся вопросами национальной безопасности, заявил, что НАТО находится в политическом кризисе из-за расхождений по поводу стратегии в отношении России, а также из-за враждебной риторики президента Трампа в адрес Европы.

Вторжение Турции на север Сирии, несмотря на осуждение Запада, споры по поводу военных расходов, а также все большая открытость в отношении Китая таких стран-членов как Германия и Венгрия внесли раскол в ряды НАТО.

Европейские столицы опасаются того, что окажутся в изоляции и будут уязвимыми, и все это происходит на фоне растущих сомнений относительно желания Америки защищать их в случая нападения. Отношения между Соединенными Штатами и Германией значительно ухудшились на этой неделе из-за спора по поводу "голубиной" политики Берлина в отношении Китая.

Ослабление связей между этими двумя странами было отмечено в опубликованном вчера исследовании, в котором говорится, что лишь 22% немцев ходят оставаться под защитой американского ядерного оружия, тогда как 40% жителей страны предпочли бы быть защищенными с помощью ядерных арсеналов Британии и Франции.

За более тесные отношения с Россией выступают 66% немцев, за более тесные отношения с Китаем - 60%, 50% - за более тесные отношения с Британией и 50% за более тесные отношения с Соединенными Штатами. Этот опрос, в котором приняли участие 1000 человек, был проведен специалистами исследовательского центра Фонд Кербера (Körber Foundation).

На следующей неделе члены НАТО проведут встречу в Отеле "Гроув" (Grove Hotel) в пригороде Уотфорда, где они будут отмечать 70-й юбилей Альянса.

Сплоченность НАТО проверяется сегодня Турцией, представители которой, как стало известно, выступили против планов по защите Польши и Прибалтийских государств, и так будет продолжаться до тех пор, пока остальные члены НАТО не признают Отряды народной самообороны, воюющее в Сирии курдское ополчение, террористической группировкой. "(Турки) берут в заложники европейцев, блокируют одобрение военного планирования и требуют уступок", - сказал один дипломат в беседе с корреспондентом новостного агентства Рейтер.

Кроме того, существуют глубокие расхождения по вопросу о стратегии. Президент Франции Макрон, который недавно заявил о "смерти мозга" НАТО, выступает за сближение с Россией, а также за создании более мощной европейской армии. Германия и Норвегия намерены сохранить НАТО примерно в ее нынешнем виде.

Американские официальные лица настаивают на том, что Вашингтон остается на борту, хотя г-н Трамп и требует от своих союзников более значительного вклада.

Вчера Алис Гиттон (Alice Guitton), генеральный директор по международным отношениям Министерства обороны Франции, заявила о том, что НАТО как организация не умерла, но в ней много разногласий, а также отсутствует коллективная воля к действию. "С военной точки зрения, она работает достаточно хорошо, - подчеркнула она, выступая на Берлинской конференции по безопасности. - Однако она также переживает политический кризис".

Генерал Филип Бридлав (Philip Breedlove), бывший командующий американскими силами в Европе, призвал союзников Америки не рисковать и не позволять России и Китаю все больше ослаблять альянс. Солидарность, по его словам, это "не подарок", а "нечто, за что мы должны бороться каждый день".


Оливер Муди (Oliver Moody)

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