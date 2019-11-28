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Независимое военное обозрение

"Вот, новый поворот…" - Польша возвращает в строй МиГи-29

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Истребитель МиГ-29
Потерпевший катастрофу 06.07.2018 истребитель МиГ-29 (бортовой номер "4103") ВВС Польши. Снимок сделан в Мальборке 24.05.2016.
Источник изображения: www.jetphotos.com

Польские ВВС будут вновь летать на российских истребителях

Командование ВВС Польши заявило о возобновлении эксплуатации истребителей МиГ-29, в размещенном в Twitter сообщении говорится: "Командующий ВВС после анализа рекомендаций принял решение об эксплуатации самолетов МиГ-29".

По информации ТАСС, на вооружении находятся 27 советских истребителей, которые власти планировали постепенно снять с вооружения. Они в боевой готовности, проходят техническое обслуживание, но в воздух не поднимаются. Каждый последующий месяц без полетов уменьшает количество летчиков, которые имеют допуск на пилотирование таких самолетов. После катастрофы в начале марта 2019 года, несмотря на то что пилот остался жив, полеты МиГов были прекращены. Крушение произошло в Мазовецком воеводстве в центральной части страны. В прошлом году также произошла катастрофа, МиГ-29 разбился в окрестностях города Пасленк Варминско-Мазурского воеводства. Летчик катапультировался в районе населенного пункта Сакувко, но, к сожалению, не выжил. Тогда глава оборонного ведомства Мариуш Блащак успокоил возмущенных поляков, объяснив, что "давно отлетавшие свое советские машины" заканчивают службу. "Реальным становится сценарий, в котором нелетающие пять месяцев боевые самолеты МиГ-29 не вернуться уже к службе в Войске польском", - писала в августе этого года Dziennik Gazeta Prawna. А национальные ВВС для замены "устаревших и ненадежных советских истребителей МиГ-29 и Су-22" получат новые "самые современные и передовые в мире" истребители пятого поколения. Понятно, что на фоне русофобских настроений, этими замечательными самолетами должны были стать F-35A Lightning II. Президент Польши Анджей Дуда, посетив в июне Вашингтон, получил согласие главы Белого дома Дональда Трампа на поставку американских истребителей. Сделка была одобрена Государственным департаментом США и Пентагон сообщил о намерении продать Польше 32 машины. Но в СМИ есть предположения, что первые F-35 прибудут не ранее 2024 года, а эскадрильи будут сформированы еще позже. Министерство национальной обороны Польши предполагает получить первую эскадрилью истребителей – 16 самолетов – к 2026 году, а вторую эскадрилью, еще 16 единиц, после 2026 года.

А пока польские ВВС встали на защиту МиГов, летчики заявили, что хотят летать именно на них. Вот уж, действительно, новый поворот…


Ирина Дронина

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Страны
Польша
Россия
США
Продукция
F-35
F-35A
МиГ-29
Су-22
Персоны
Трамп Дональд
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