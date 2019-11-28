Войти
ТАСС

Роскосмос подтвердил сдвиг стыковки "Прогресса МС-13" с МКС из-за стыковки корабля Dragon

281
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/ESA

Стыковка "Прогресса МС-13" назначена на 9 декабря

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Роскосмос подтвердил перенос стыковки корабля "Прогресс МС-13" с Международной космической станцией (МКС) на 9 декабря, чтобы обеспечить специалистам NASA резервный день для стыковки корабля Dragon компании SpaceX. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте госкорпорации.

"В связи с тем, что запуск американского грузового корабля Dragon миссии SpX-19 намечен на 4 декабря, стыковка - 7 декабря, а на 8 декабря агентство NASA предложило предусмотреть как резервный день, руководством полета российского сегмента Международной космической станции принято решение установить дату стыковки корабля "Прогресс МС-13" 9 декабря по штатной трехсуточной схеме", - говорится в сообщении.

Ранее источник к ракетно-космической отрасли рассказал ТАСС, что "Прогресс МС-13" долетит до Международной космической станции за двое суток, но после еще сутки будет находиться в режиме ожидания в нескольких километрах от станции, так как NASA нужен резервный день для стыковки американского корабля. Если стыковка Dragon пройдет 7 декабря штатно и резервный день не потребуется, уточнил собеседник, "российский корабль все равно останется в режиме ожидания поблизости от МКС и причалит к станции только 9 декабря".

Ранее Роскосмос перенес старт "Прогресса МС-13" с 6 на 1 декабря. Однако из-за замены бортового кабеля потребовались дополнительные проверки корабля, поэтому запуск был возвращен на 6 декабря.

"Прогресс МС-13" отправится на орбиту на ракете-носителе "Союз-2.1а" с пусковой установки 6 площадки 31 космодрома Байконур в 12:34 мск 6 декабря. Корабль доставит на борт МКС топливо, воду, и другие грузы для эксплуатации станции. Стыковка корабля со станцией, по данным NASA, состоится в 13:38 мск 9 декабря.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
SpaceX
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
Союз-2 РН
Похожие новости
23.09.2019
Индикатором невесомости нового экипажа МКС станет игрушечный единорог
05.12.2016
В Россию вернулся "Прогресс"
15.08.2012
Полет к Луне на палочке верхом?
06.09.2011
От ракеты до заката
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.11 01:56
  • 1
Сдача подлодок "Кронштадт" и "Великие Луки" запланирована на ноябрь 2021 года
  • 28.11 00:17
  • 4
Россия и Европа: спор в Евросоюзе — триумф для Путина (Frankfurter Rundschau, Германия)
  • 27.11 23:27
  • 55
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 27.11 23:14
  • 5
Магистраль из советского прошлого
  • 27.11 20:14
  • 7
Вдвое больше ракет: возможности Ту-95 с новыми двигателями вырастут
  • 27.11 20:08
  • 24
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 27.11 20:05
  • 97
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 27.11 19:52
  • 5
В "Рособоронэкспорте" заявили о намерении продавать оружие на $13 млрд в год
  • 27.11 19:07
  • 1953
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.11 18:40
  • 51
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 27.11 17:43
  • 4
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М
  • 27.11 17:39
  • 78
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 27.11 16:26
  • 6
Daedalus: британский ответ Flyboard Air
  • 27.11 16:22
  • 1
Горячие головы остудит "Баргузин"
  • 27.11 14:35
  • 15
Противопульные тяжёлые шлемы Мировых войн и Ратник-3, общие проблемы и общие решения.