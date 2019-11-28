"Где мы — там победа!" Какие задачи решают "черные волки" российской армии

ТАСС — об истории появления "морских солдат", перевооружении и задачах, которые выполняют современные подразделения морской пехоты

Ежегодно 27 ноября в России отмечается День морской пехоты. Он был установлен приказом главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) РФ 19 декабря 1995 года. Современная морская пехота - род береговых войск ВМФ России, предназначенный для ведения боевых действий в составе морских десантов, а также для обороны военно-морских баз, важных участков побережья и береговых объектов. Их девиз: "Там, где мы, - там победа!"

В настоящее время общая численность морпехов превышает 12 500 человек, отдельные бригады развернуты на всех флотах:

Балтийском (336-я гвардейская Белостокская бригада, город Балтийск);

Тихоокеанском (155-я бригада во Владивостоке и 40-я Краснодарско-Харбинская на Камчатке);

Черноморском (810-я бригада в Севастополе);

Северном (61-я Киркенесская бригада, дислоцированная в поселке Спутник, а также ряд отдельных подразделений в Мурманской и Архангельской областях);

два отдельных батальона входят в состав Каспийской флотилии (в Каспийске и Астрахани).

Формирования морской пехоты также входят в группировки войск, развернутые с 2015 года в Арктике - на архипелагах Новая Земля, Новосибирские острова, на острове Врангеля и мысе Шмидта.

На вооружении стоит плавающая боевая техника, переносные противотанковые и зенитные комплексы, автоматическое стрелковое оружие. Все соединения оснащены новыми плавающими бронетранспортерами БТР-82А (пришли на смену устаревшим БТР-80, стоявшим на вооружении более 30 лет), также продолжается пополнение беспилотными летательными аппаратами с возможностью вести разведку на дальности до 150 км и новыми парашютными системами, аппаратурой связи и управления.

На протяжении последних лет морские пехотинцы принимали непосредственное участие во всех стратегических учениях, проводимых в Вооруженных силах, в ходе которых отрабатывались учебные задачи переброски войск различными способами, совместные действия морской пехоты с подразделениями всех видов и родов войск.

Впервые в современной истории морской десант был высажен на Чукотке в рамках масштабных учений "Восток-2018". Подразделения морской пехоты и арктической мотострелковой бригады Северного флота высадились на необорудованное побережье Чукотского моря в районе мыса Ванкарем. В военном ведомстве отметили, что "десантирование было проведено способом "на упор", при котором десантные корабли вплотную подходят к береговой черте и техника выходит непосредственно на берег". Огневую поддержку высадки осуществляли вертолеты Ка-27, поднимавшиеся с борта большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков".

Еще одна уникальная высадка 2018 года совпала с аналогичным событием полувековой давности, когда в 1968 году 5-я эскадра кораблей ВМФ СССР в Средиземноморье произвела первую высадку морского десанта. На этот раз морпехи высадились на побережье сирийской Латакии в рамках проводимых масштабных учений в Средиземном море.

По данным ВМФ РФ, в 2018 году более 170 подразделений морской пехоты в составе антитеррористических групп выполняли задачи в различных широтах Мирового океана на различных кораблях и судах обеспечения ВМФ. Кроме того, участвовали более чем в 500 тактических учениях.

В августе 2019 года на Армейских международных играх команда морской пехоты ВМФ России заняла первое место в конкурсе "Морской десант".

Из истории "морских солдат"

Создание российской регулярной морской пехоты было связано с борьбой России за выход к Азовскому и Балтийскому морям в конце XVII - начале XVIII века. Однако еще ранее - во второй половине XVI века - в составе экипажей кораблей флотилии, созданной по приказу Ивана Грозного, формировались специальные команды стрельцов, которых можно считать прообразом морских пехотинцев.

27 ноября (16 ноября по старому стилю) 1705 года царь Петр I издал указ о формировании первого полка "морских солдат", предназначенного для службы в абордажно-десантных командах боевых кораблей.

В качестве отдельных флотских подразделений полки морской пехоты существовали до начала XIX века. После этого они были переданы в состав сухопутных войск, а выполнение десантных операций было возложено на матросов. Специальные пехотные соединения на флоте были воссозданы после Русско-японской войны (1904-1905).

В 1916 году на их основе были сформированы две морские пехотные дивизии на Балтийском и Черноморском флотах. В Гражданскую войну в Рабоче-крестьянской Красной армии воевали различные отряды моряков, а в 1920-1921 годах участие в боях в Донбассе принимала 1-я морская экспедиционная стрелковая дивизия. После окончания Гражданской войны все сухопутные части флота, за исключением караульных полков, были расформированы.

17 июля 1939 года была создана 1-я отдельная специальная стрелковая бригада Балтфлота, которая затем была переименована в 1-ю особую бригаду морской пехоты. Также в 1940 году были сформированы отдельные роты морпехов в Дунайской и Пинской речных флотилиях.

После начала Великой Отечественной войны, в октябре 1941 года, было начато формирование новых морских стрелковых бригад (в них направляли призванных из запаса моряков). В годы войны на фронтах действовали 10 дивизий и бригад, 10 полков и 34 батальона морской пехоты общей численностью более 120 тыс. человек. 122 человека стали Героями Советского Союза.

После окончания Великой Отечественной соединения морской пехоты были расформированы и воссозданы вновь лишь в 1966 году - сначала на Черноморском, а затем и на других флотах. С 1989 года морская пехота подчиняется береговым войскам ВМФ.

Роман Азанов

Материал подготовлен по данным "ТАСС-Досье"