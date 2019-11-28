На верфи Irving Shipbuilding спущен на воду второй корабль арктической зоны AOPS для ВМС Канады

ЦАМТО, 27 ноября. Irving Shipbuilding Inc объявила о состоявшемся на предприятии в Галифаксе спуске на воду прибрежного патрульного корабля арктической зоны (Arctic and Offshore Patrol Vessels – AOPS) класса "Гарри ДеВольф".

Корабль "Маргарет Брук" является вторым в серии AOPS (церемония закладки киля этого корабля состоялась 29 мая 2017 года).

После спуска на воду с применением погружной баржи корабль был пришвартован у причальной стенки предприятия, где будут продолжены работы по его дооснащению оборудованием и подготовке к ходовым испытаниям. Передача корабля ВМС Канады запланирована на конец следующего года.

Как сообщал ЦАМТО, 16 января 2015 года правительство Канады по итогам тендера подписало с компанией Irving Shipbuilding Inc контракт общей стоимостью 3,5 млрд. кан. долл. (2,56 млрд. долл. США) на строительство для ВМС страны пяти патрульных кораблей арктической зоны с опционом на строительство шестого корабля. Контракт подписан в рамках реализации "Национальной стратегии судостроения".

Строительство головного корабля серии, "Гарри ДеВольф", началось в сентябре 2015 года. Закладка киля состоялась 9 июня 2016 года, спуск на воду прошел 5 октября 2018 года. В настоящее время "Гарри ДеВольф" проходит испытания.

Сейчас компания также строит третий и четвертый корабли серии, "Макс Бернэйс" и "Уильям Холл".

Министр обороны Канады Харджит Саджан 2 ноября 2018 года заявил о принятом решении реализовать опцион к контракту и разместить заказ на строительство шестого прибрежного патрульного корабля арктической зоны AOPS. Как планируется, он будет поставлен заказчику в 2023 году.

103-метровый прибрежный патрульный корабль арктической зоны предназначен для расширения возможностей ВМС Канады по выполнению задач в районе Канадского Арктического архипелага. Он будет использоваться для ведения разведки и наблюдения, защиты суверенитета и территориальной целостности страны, патрулирования территориальных вод, а также контроля обстановки в исключительной экономической зоне Канады, поддержки международных операций. Кроме того, корабли серии будут использоваться для выполнения вспомогательных задач, включая оказание гуманитарной помощи, проведение поисково-спасательных операций, оказание помощи потерпевшим в стихийных бедствиях, доставки грузов в отдаленные поселения.