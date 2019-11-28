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Военное обозрение

США обвинили Россию в развертывании в Ливии регулярных войск и наёмников из ЧВК

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Источник изображения: topwar.ru

Россия развернула на территории Ливии регулярные войска и наемников, тем самым угрожая стабильности страны и дестабилизируя там обстановку. С таким утверждением выступил помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер. Об этом сообщает пресс-служба американского Госдепа.

По словам американского чиновника, "российское военное вмешательство" дестабилизируют обстановку в Ливии. Отвечая на вопрос журналистов, что понимает Вашингтон под "российским военным вмешательством", Шенкер пояснил, что Россия развернула в Ливии регулярные войска и наемников из ЧВК "Вагнер" для поддержки Ливийской национальной армии Хафтара.

Российские регулярные войска развертываются в значительном количестве для поддержки Ливийской национальной армии. Военное вмешательство России невероятно дестабилизирует ситуацию и угрожает миру, безопасности и стабильности" в стране. Присутствие российских военных увеличивает угрозу масштабных жертв среди гражданского населения

- заявил он.

В то же время, пояснил Шенкер, США привержены обеспечению спокойного и процветающего будущего для жителей Ливии, однако этому мешают находящиеся там российские военные и наемники. Поэтому Вашингтон предлагает ввести санкции против ЧВК "Вагнер", добавил он.

Ранее американские СМИ сообщали, что Россия якобы перебросила в Ливию около 200 бойцов, не сообщая, являются ли они наемниками из ЧВК, или военнослужащими российской армии. МИД России опроверг данное сообщение, заявив, что это домыслы журналистов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Россия
США
Проекты
ЧВК
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