Индия вывела на орбиту свой спутник зондирования Земли и 13 американских наноспутников

Ракета-носитель PSLV-C47 взлетела с космодрома на острове Шрихарикота

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 ноября. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ИСРО) в среду успешно вывела на орбиту свой спутник дистанционного зондирования Земли Cartosat-3 и 13 американских коммерческих наноспутников. Об этом ведомство сообщило на своей странице в Twitter.

Ракета-носитель PSLV-C47 взлетела с космодрома на острове Шрихарикота.

Cartosat-3 - спутник массой более 1,6 тонны третьего поколения с высокой разрешающей способностью. Он будет оказывать помощь при крупномасштабном городском планировании, выполнять задачи для сельского хозяйства, развития инфраструктурных проектов.

Американские спутники выведены на орбиту в соответствии с коммерческим контрактом. После этого пуска общее количество иностранных спутников, выведенных ИСРО на орбиту Земли по коммерческим соглашениям, достигло 300.