Российские военные дестабилизируют ситуацию в Ливии - помощник госсекретаря США

Члены Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара готовятся к наступлению на Триполи в Ливии.

Вашингтон. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия развернула в Ливии военные силы, которые "дестабилизируют" ситуацию в стране, заявил помощник госсекретаря США по ближневосточным делам Дэвид Шенкер.

"Российские регулярные войска развертываются в значительном количестве для поддержки Ливийской национальной армии", - сказал Шенкер в ходе брифинга.

По его словам, военное вмешательство России "невероятно дестабилизирует ситуацию" и "угрожает миру, безопасности и стабильности" в стране.

Он добавил, что присутствие российских военных увеличивает угрозу "масштабных жертв среди гражданского населения".

Ранее американские чиновники заявляли СМИ, что сотни российских наемников, связанных с частной военной компанией "Вагнер", уже некоторое время находятся в Ливии, помогая командующему Ливийской национальной армией Халифу Хафтару захватить Триполи.

Говоря о встречах чиновников США с Хафтаром, Шенкер отметил, что Вашингтон ищет "дипломатическое решение".

"У него (Хафтара- ИФ) есть бронетехника и значительные силы под его контролем. (...) Мы встречаемся со всеми. (...) В этом нет ничего нового", - отметил он.

Ранее госдеп сообщил, что высокопоставленные должностные лица США 24 ноября встретились с Хафтаром, чтобы обсудить шаги по достижению политического урегулирования ливийского конфликта.

"Официальные лица подчеркнули полную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Ливии и выразили серьезную озабоченность в связи с эксплуатацией Россией конфликта в ущерб ливийскому народу", - говорится в сообщении.