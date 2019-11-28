The Telegraph (Великобритания): Турция "подпишет новый контракт о поставках ЗРК" с Россией, и это нанесет очередной удар по отношениям с США

Турция должна подписать с Россией новый контракт о закупке зенитных ракетных комплексов С-400, что приведет к введению санкций, которыми ей грозили США, напоминает автор британского издания. Турция уже начала испытывать недавно приобретенный российский ЗРК против американских истребителей.

По сообщению Москвы, Турция должна подписать с Россией новый контракт о закупке зенитных ракетных комплексов С-400, что может привести к дальнейшему ухудшению отношений с США и привести к введению санкций, которыми ей грозили.

Анкара в июле получила первую партию российских ракетных комплексов класса "земля-воздух", из-за чего США исключили Турцию из программы производства и поставок истребителей F-35.

Администрация Трампа предупредила Анкару, что в отношении нее могут быть применены санкции, но сказала, что Анкару можно освободить от санкций, если она не активирует систему С-400.

Но вчера эта страна-член НАТО еще на шаг приблизилась (к введению против нее ограничений), когда начала испытывать недавно приобретенный российский ЗРК против американских истребителей. На видео первого испытания, которое началось в понедельник и продолжилось во вторник, были видны радиолокационные антенны ЗРК, вращающиеся над авиабазой недалеко от столицы.

В качестве учебных целей во время испытаний использовались американские истребители F-16, что, вероятно, вызовет раздражение в Вашингтоне.

Вполне возможно, что первые испытания проводились лишь для того, чтобы убедиться, что радары работают исправно или чтобы проверить, могут ли они должным образом отличать свои самолеты от самолетов противника.

США, а также НАТО были обеспокоены тем, что турецкие военные могут провести именно эти испытания, в результате чего Россия могла бы получить представление о возможностях западных самолетов.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США заявил на прошлой неделе, что для преодоления разногласий Турции необходимо избавиться от С-400, которые она уже закупила.

Но глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил в интервью во вторник, что Москва в первой половине следующего года надеется заключить контракт о поставке Турции второго полкового комплекта ЗРК С-400.

"Мы надеемся, что в первой половине 2020 года мы выйдем на подписание контрактных документов, - приводит слова Михеева агентство "РИА Новости". - Но хочу подчеркнуть, что военно-техническое сотрудничество с Турцией не ограничивается поставками С-400. У нас впереди большие планы".

После того как прозвучало заявление Александра Михеева, появилась информация о том, что во вторник президент Тайип Эрдоган заявил, что до апреля следующего года представители турецких и американских властей будут искать пути урегулирования разногласий между союзниками по НАТО по поводу покупки и эксплуатации С-400.

"Работа продлится до апреля, и ее будут вести министры обороны и иностранных дел наших стран. Надо выяснить, к каким результатам мы сможем прийти", - цитирует телеканал НТВ слова Эрдогана, отвечавшего на вопрос, каким образом они намерены урегулировать разногласия.

Напряженность в отношениях Турции с США и НАТО вызвана покупкой ЗРК и наступательной операцией, предпринятой Эрдоганом на севере Сирии.

США попросили Анкару проявлять сдержанность при проведении операции, которая, как заявляет турецкая сторона, направлена против курдских ополченцев, являющихся, по ее мнению, террористами.

Турцию и союзников из числа сирийских повстанцев обвиняют в совершении в этом районе военных преступлений против гражданского населения.

Джози Энсор (Josie Ensor)