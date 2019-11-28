Из музея – в строй: В сербские ВВС возвращаются самолеты NJ-22

Источник изображения: https://tangosix.rs

На днях стало известно, что Сербия начала реализацию проекта модернизации югославского истребителя-бомбардировщика СОКО J-22 Орао ("Орёл") в его двухместной модификации NJ-22. В рамках выполнения данной программы осуществляется "возвращение к жизни" самолетов данного типа.

Вместо музея – строевая служба

В 1996 году были заключены Дейтонские договоренности о мире в Боснии и Герцеговине, предполагавшее сокращение числа боевых самолетов до 155 единиц. В итоге 12 "Орлов" оказались в Музее ВВС в Белграде, сообщает сербское издание Tango Six. Впрочем, посетители не имели к ним доступа.

Из них 4 были двухместными. Именно в отношении них запланирован капитальный ремонт, продление срока службы и модернизация на площадке Авиазавода им. Момы Станойловича. Самолеты, подлежащие реконструкции, были изготовлены в 1987, 1988 (две машины) и 1989 годах и имеют налет от 555,3 до 607,4 часов.

На протяжении последних двух лет ВВС и войска ПВО Сербии могли рассчитывать на дюжину действующих "Орлов", которые выступают в роли воздушного оплота Белграда. Из 16 машин 9 являются одноместными и 7 двухместными, часть из них проходят капремонт, один NJ-22 выступает в качестве платформы для отработки улучшений. Первоначально предписанный срок службы "Орлов" составлял 24 года или 3000 часов летного времени, однако "жизнь" им уже была продлена на 5 лет.

Источник изображения: https://tangosix.rs

NJ-22, находившийся в музее 23 года

Долгожители сербских ВВС

Причина, по которой было решено пойти на модернизацию данных самолетов, была впервые раскрыта в 2017 году Минобороны. Как сообщалось, после анализа конструкции машин Военно-технический институт пришел к выводу, что срок их службы может быть продлен до 40 лет, по истечении которых – еще на 8.

Демонстрационный показ возможного улучшения, получившего с подачи издания Tango Six неформальное обозначение "Орел 2.0", состоялся в апреле 2016 года. Как указывали военные, применительно к каждой единице техники будет разработан свой проект усовершенствования.

Запланировано два этапа реализации программы. Текущий, первый, предполагает, что двухместные самолеты, которым отдается предпочтение, будут оборудованы новой навигационной системой, претерпит изменения задняя часть кабины.

По итогам модернизации на данной стадии NJ-22 утратят роль "учебной парты" и превратятся в охотников за бомбардировщиками, у которых на заднем сиденье будет находиться офицер систем вооружения, направляющий пилота на цель даже в ночных условиях (что сейчас "Орлам" недоступно). Он же будет отвечать за управление системами защиты самолета. Запуск новых ракет станет возможен до визуального контакта с целью с расстояния 40 и более км. На втором этапе произойдет полная замена авионики, в ходе которой будет установлен новый верхний электрооптический дисплей HUD.