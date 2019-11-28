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Морской пехоте Военно-Морского Флота России - 314 лет

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27 ноября Военно-Морской Флот традиционно отмечает День Морской пехоты. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов поздравил личный состав Морской пехоты Военно-Морского Флота с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма Главкома ВМФ доведена до морских пехотинцев частей и соединений ВМФ России, дислоцированных на Северном, Тихоокеанском, Черноморском, Балтийском флотах и Каспийской флотилии.

"314 лет назад Петром Великим были учреждены полки "морских солдат", которые сразу же стали основой Бастиона Отчества на берегах Балтики. С тех пор, морских пехотинцев всегда отличала высокая морская выучка, беззаветная преданность Родине и ее Военно-Морскому Флоту, мужество и высокий профессионализм.

За более, чем три века морские пехотинцы прошли путь блестящих побед и выдающихся сражений. Морские пехотинцы овеяли себя славой в сражениях Северной войны, в Гангутском и Чесменском сражениях, в штурмах Измаила и Корфу, при обороне Севастополя и Порт-Артура.

Морские пехотинцы проявили выдающийся героизм в годы Великой Отечественной войны, сражаясь с захватчиками на море и на суше, обороняя Ленинград и Москву, Севастополь и Сталинград, освобождая Кавказ и Крым, Украину и Белоруссию, народы захваченных стран Европы.

Более 200 морских пехотинцев сегодня встретят свой профессиональный праздник в море, выполняя задачи в составе антитеррористических групп на борту кораблей и судов Военно-Морского Флота" - говорится в поздравлении главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова.

В новейшей истории России в славную летопись подразделений морской пехоты вписаны страницы по обеспечению безопасности гражданского судоходства в Аденском заливе и у побережья Африканского рога. Одним из наиболее ярких событий в новейшей истории России стала успешная операция по освобождению 23 граждан России – экипажа танкера "Московский университет", подвергшегося нападению и захвату сомалийскими пиратами.

Сегодня морская пехота выполняет широкий спектр задач. Подразделения морской пехоты, в том числе, успешно выполняют специальные задачи в Сирийской Арабской Республике. Одной из основных задач морских пехотинцев является обеспечение безопасности российских военных объектов в этой стране.

Именно поэтому на современном этапе в основу обучения и подготовки морских пехотинцев положен и опыт боевых действий Вооруженных Сил Российской Федерации против террористов на территории Сирийской Арабской Республики, и опыт крупномасштабных учений, в которых морская пехота регулярно принимает самое непосредственное участие. Среди них – учение "Океанский щит-2019", проводившееся под руководством Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова, стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019", в рамках которого отрабатывались действия на межвидовом уровне, двухстороннее бригадное учение на острове Сахалин, к которому привлекались около 2000 военнослужащих и многие другие.

В рамках вышеназванных мероприятий боевой подготовки, равно как и многих других, отрабатывались переброска большого количества личного состава на огромные расстояния, производилась высадка на ранее неизученные полигоны. Морские пехотинцы с этими задачами справились достойно.

К 2019 году все подразделения морской пехоты были перевооружены на современные бронетранспортеры БТР-82А. На Каспийской флотилии сформирован полк морской пехоты, на вооружение которого поставлены современные образцы вооружения и военной техники, а именно – свыше сотни БТР-82А и более 100 единиц военной и специальной техники. Процесс оснащения морской пехоты тесно связан и с развитием десантно-высадочных средств Военно-Морского Флота. Ведется строительство больших десантных кораблей на судостроительном предприятии "Янтарь", строятся быстроходные десантные катера. Недавно в состав ВМФ был принят большой десантный корабль "Иван Грен", в ближайшее время спланирован ввод в строй большого десантного корабля "Петр Моргунов".

"Морская пехота Военно-Морского Флота России – это высокомобильные, оснащенные современной техникой и вооружением, подготовленные для действий в составе морских десантов соединения и подразделения, неоднократно демонстрировавшие свое мастерство на учениях на суше и на море, призванные надежно обеспечивать национальные интересы России на всех морских направлениях" - говорится в поздравлении главкома ВМФ России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

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