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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Скандал в Войске Польском: МиГам разрешили летать – вот только некому

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МиГ-29 польских ВВС
МиГ-29 польских ВВС.
Источник изображения: www.belvpo.com

Прошло уже девять месяцев, как прекращены полеты МиГ-29 польских ВВС. Это привело к тому, что сегодня в Польше нет ни одного летчика, имеющего допуск на пилотирование самолета этого типа. Восстановление их навыков займет не менее полугода. Однако сначала МиГи должны подняться в воздух.

В течение последних лет польские ВВС потеряли несколько самолетов данного типа в связи с серией серьезных аварий. В настоящее время стало известно, что из 29 единиц МиГ-29, имеющихся на вооружении ВВС Польши, исправны только три: два на 22-й авиабазе в Мальборке и один на 23-й авиабазе в Миньск-Мазовецком!

Напомним, что 3 марта 2019 года полеты МиГ-29 были приостановлены после катастрофы истребителя в Мазовецком воеводстве. Пилоту тогда удалось спастись. Другая авария вблизи Пасленки в июле 2018 года, причиной которой стала разгерметизация топливной системы, привела к гибели пилота. Причиной еще одной авиакатастрофы под Венгровом в марте 2019 года стал механический износ двигателя.

Последняя приостановка эксплуатации истребителей стала самой продолжительной. Машины не поднимались в воздух уже девять месяцев, а максимальный перерыв, при котором пилоты могут сохранять допуск к полетам не может превышать полгода.

Среди летного и инженерно-технического состава польских ВВС бытуют пессимистичные настроения. Пилоты открыто говорят, что самолеты «разваливаются на ходу» и, опасаясь за свою жизнь, увольняются из армии. СМИ неоднократно сообщали об обнаруженных неисправностях кабин, расслоении обшивки, лопающихся компонентах шасси самолетов и других повреждениях.

Наверное, чтобы хоть как-то успокоить военных летчиков, 25 ноября генеральное командование Вооруженных сил Польши приняло решение возобновить эксплуатацию истребителей МиГ-29. Однако возникает вопрос — как это решит проблему летной подготовки или охраны воздушного пространства Польши, если исправно всего лишь три машины данного типа?

Между тем, в рядах Войска Польского немало сторонников дальнейшей эксплуатации МиГов, но только после их модернизации. Однако военное руководство утверждает, что замена двигателей невозможна, потому что их больше не производят, а модернизация самолетов советского производства нецелесообразна.

Скорее всего, это связано с тем, что глава польского оборонного ведомства лоббирует замену МиГов на F-35. Однако у этих планов пока неопределенное будущее. Ранее Пентагон отказал компании «Локхид Мартин» в разрешении развернуть полномасштабное производство этих самолетов. Причиной послужило то, что варианты F-35A и F-35B, произведенные соответственно в 2014 и 2015 годах, оказались не боеспособными из-за недостатков конструкции, которые пока не устранили.

Не секрет, что польский заказчик мог бы рассмотреть необходимый вариант модернизации МиГов на ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» в Барановичах, если их не устраивает модернизация на российских предприятиях, но … Общественности и специалистам очевидно, что такие действия не возможны из-за политических амбиций военно-политического руководства Польши, которое в угоду Вашингтону отказывается от сотрудничества с Москвой и продолжает поддерживать санкции в отношении Минска.

К слову, по боевым возможностям прошедшие модернизацию в Барановичах МиГ-29 довольно близки к предлагаемым ныне российской самолетостроительной корпорацией «МиГ» машинам на экспорт, а по цене – дешевле. При этом модернизированные в Беларуси истребители стоят на вооружении в ВВС своей страны, а также ряда других стран, что в ряде случаев является важным аргументом у заказчика, выбирающего то или иное предложение на рынке.

История с польскими МиГ-29 хорошо демонстрирует, как военно-политическое руководство страны ставит интересы США превыше безопасности жизни своих военнослужащих и обороноспособности страны.


Николай Астровский

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Страны
Белоруссия
Польша
Россия
США
Продукция
F-35
F-35A
F-35B
МиГ-29
Компании
Lockheed-Martin
МиГ РСК
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