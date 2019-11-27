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Интерфакс-АВН

Выход США из Договора по открытому небу негативно скажется на безопасности - замглавы МИД РФ

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Александр Грушко
Александр Грушко.
Источник изображения: © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

Берлин. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Ситуация в сфере безопасности осложнится, если США выйдут из Договора по открытому небу (ДОН), заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Будет очень плохо для безопасности, если США под надуманными предлогами решат выйти из этого договора", - сказал Грушко во вторник журналистам в Берлине.

Идея "Открытого неба" впервые была представлена общественности президентом США Дуайтом Эйзенхауэром в 1955 году в целях обеспечения двустороннего наблюдения за военной деятельностью США и СССР. Однако в то время американское предложение со стороны советского руководства поддержки не нашло. И только в конце 1980-х - начале 1990-х годов к ней вернулись как к многосторонней инициативе в области контроля над вооружениями.

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) - многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Российская Федерация ратифицировала Договор по открытому небу 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Страны-участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

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