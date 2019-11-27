Le Point (Франция): саммит НАТО — праздник закончился

Будущий саммит Североатлантического альянса обещает быть напряженным с учетом недавней выходки Эммануэля Макрона и поведения Дональда Трампа. В НАТО уже бывали встряски, нередко по вине Франции. Тем не менее альянс еще не видел ничего подобного тому, что происходит сегодня.

До избрания Дональда Трампа саммиты НАТО были в первую очередь празднованием трансатлантического единства. Все обговаривалось заранее, а сценарий мероприятия старательно расписывался. Ничто не должно было испортить праздник организации, которая называла себя "самым успешным альянсом" в истории. В конце концов, разве она не победила в холодной войне без единого выстрела? США приветствовали примерно как главного акционера на совете директоров (на их оборонный бюджет до сих пор приходится более двух третей военных расходов 28 союзников).

Через 70 лет после подписания в Вашингтоне Североатлантического договора (4 апреля 1949 года) предстоящий саммит в Лондоне (3-4 декабря) должен был следовать такому же сценарию. Для принимающей страны эта встреча важна вдвойне. Борис Джонсон стремится доказать за неделю до парламентских выборов (12 декабря), что является настоящим государственным деятелем: сейчас это мало кто признает, даже в его собственной партии. Для Великобритании этот саммит - прекрасное средство доказать, что даже если она уходит из ЕС, она все еще активно участвует в жизни Европы в рамках НАТО. С самого начала переговоров по Брекситу Лондон пытается использовать аргументы своей армии и спецслужб, чтобы добиться от ЕС большей открытости по будущим торговым отношениям. Ты - мне, я - тебе.

На самом деле, как и на двух предыдущих саммитах (май 2017 года и июль 2018 года), атмосфера в кулуарах организации больше не похожа на праздничную. Да, в НАТО уже бывали встряски, нередко по вине Франции. Тем не менее она еще не видела ничего подобного тому, что происходит сегодня. С 2017 года отправляющиеся на саммит главы государств и правительств не знают, под каким соусом их подадут. То, что США, столп организации, страна, от которой ждут гарантий безопасности (особенно в Восточной Европе), публично выражает сомнения насчет смысла НАТО, уже стало большим ударом, а взбалмошное и непредсказуемое поведение президента добавляет к тревоге смятение.

Ни один политик не любит неожиданностей. Дональд Трамп же напоминает дедушку, которого нельзя не пригласить на свадьбу, поскольку он платит за нее, хотя всем известно, что он может в любой момент учинить скандал. Причем масштабы кризиса предугадать не удастся. В Вашингтоне никто не может должным образом проинструктировать послов, которые хотят узнать, что скажет или потребует Трамп. По одной простой причине: об этом известно лишь ему одному. В 2017 и 2018 годах он упрекал союзников в том, что они не выполняют свое обещание по увеличению оборонного бюджета до 2% ВВП. Кроме того, Трамп не упускает случая усомниться в пользе альянса для США и вызывает сомнения насчет американских обязательств по обороне Европы. "Зачем защищать Черногорию?" - открыто спрашивал он.

Альянс Трамп-Макрон?

В такой непростой обстановке заявление Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО, произвело не лучший эффект. Оно, мягко говоря, неприятно удивило союзников. Сначала они набросились на еретика: это проще, чем критиковать Трампа. Но когда президент Республики заявил, что у него состоялся положительный телефонный разговор о НАТО с американским коллегой, на смену гневу пришло смятение. Наши союзники сегодня приходят в ступор при мысли о том, что может сулить для альянса ось Трамп-Макрон. Один хочет отделаться от Европы, а другой стремится извлечь из этого выгоду. Здесь могут крыться основы договора, который придется совсем не по душе привязанным к американским гарантиям союзникам. Одни нуждаются в них на фоне российских провокаций, а другие опираются на НАТО, чтобы не увеличивать собственный оборонный бюджет.

Иначе говоря, на саммите в Лондоне нас могут ждать сюрпризы. Одним из лучших заключений стало бы определение взаимодополняемости НАТО и ЕС. Пусть НАТО занимается столь важной для наших восточноевропейских партнеров коллективной обороной, но больше ничего не требует от США. Пусть у ЕС появятся средства для обеспечения безопасности нашего континента во всех остальных случаях, в том числе на периферии. Это означает, что нашим главным союзникам, Германии, Италии и Испании, нужно будет внести свой вклад в оборону континента, сохраняя надежду на то, что Великобритания не растеряет тесные связи с инструментами европейской обороны. В этом главная задача Эммануэля Макрона по отношению к Трампу и его европейским коллегам. Причем американского лидера будет проще убедить, чем остальных.

Жерар Аро (Gérard Araud)