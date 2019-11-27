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Военное обозрение

MQ-9 Reaper, потерянный США в Ливии, был сбит "Панцирем" армии Хафтара по ошибке

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Источник изображения: topwar.ru

Американский беспилотник MQ-9 Reaper в районе столицы Ливии Триполи был сбит по ошибке. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на заявление командования Ливийской национальной армии.

Согласно опубликованному заявлению одного из высокопоставленных представителей штаба Ливийской национальной армии (ЛНА Хафтара), подразделения ЛНА перепутали американский беспилотник с турецким дроном, который используют противники, засевшие в Триполи и сбили его. После проведенной проверки была установлена принадлежность сбитого дрона, командование ЛНА вышло на американских военных, извинилось за инцидент и договорилось в дальнейшем координировать действия.

Мы приняли американский дрон за турецкий, используемый ополченцами Триполи. Командование армии извинилось перед военными США и договорилось координировать действия, чтобы избежать подобных инцидентов в дальнейшем

- заявил он.

Ранее сообщалось, что африканское командование ВС США потеряло американский разведывательный аппарат MQ-9 Reaper в районе столицы Ливии города Триполи 21 ноября, днем ранее там же был потерян итальянский дрон MQ-9A Predator-B. При этом утверждалось, что оба беспилотника были сбиты российским ЗРПК "Панцирь-С1Э", стоящем на вооружении армии Халифы Хафтара. Комплекс был ранее доставлен в Ливию из ОАЭ, закупивших их в России.

В гражданской войне, идущей в Ливии, ОАЭ поддерживают Ливийскую национальную армию Халифы Хафтара, поставляя ей вооружение, включая российские ЗРПК "Панцирь-С1Э". Ранее сообщалось о поставке в Ливию, по крайней мере, двух российских зенитных комплексов.

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