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Интерфакс-АВН

Глава Военного комитета НАТО благодарен Азербайджану за помощь в организации встречи с начальником Генштаба ВС РФ

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Баку. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Встреча председателя Военного комитета НАТО главного маршала авиации Стюарта Пича с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым организована в Баку при содействии властей Азербайджана.

Как сообщает во вторник Минобороны Азербайджана, на встрече с главой ведомства генерал-полковником Закиром Гасановым Пич "выразил признательность руководству Азербайджана за теплый прием и гостеприимство, а также за содействие в проведении встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации в Баку".

Герасимов также находится в Баку. Он уже провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Гасанов обсудил с Пичем возможность участия азербайджанских военных в миссии альянса в Ираке.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы оперативной подготовки, проведения учений, развития военного образования, достижения взаимодействия сил в рамках программ сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, а также состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества и возможном вкладе нашей страны в миссию НАТО в Ираке", - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Гасанов отметил, что политическая поддержка НАТО территориальной целостности и суверенитета Азербайджана служит укреплению евроатлантической безопасности и важно для мира и стабильности в регионе.

В свою очередь Пич подчеркнул, что Азербайджан является надежным партнером НАТО.

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