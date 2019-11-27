После показа "Авангарда" американским военным остается шанс продлить СНВ-3 - Дворкин

Москва. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Шанс продлить действие Договора СНВ-3 после показа американским военным нового российского ракетного комплекса "Авангард" сохраняется, сообщил "Интерфаксу" во вторник бывший начальник 4-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ генерал-майор в отставке Владимир Дворкин.

"Пока есть шанс продлить договор на пять лет. И США крайне выгодно его продлить. Я не знаю, что они могут выдумать, чтобы его не продлевать", - сказал Дворкин.

В прошлом он возглавлял 4-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны (занимается научным обеспечением развития Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и войск Воздушно-космической обороны).

Во вторник Минобороны РФ сообщило, что с 24 по 26 ноября американской инспекционной группе показали новое российское оружие - ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком. Постановка "Авангарда" на боевое дежурство запланирована на декабрь. "Российская сторона провела показ в целях содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ", - заявили в Минобороны РФ.

По словам Дворкина, вероятно, американским инспекторам показали ракетный комплекс, развернутый в дивизии РВСН под Оренбургом.

"Ничего сенсационного, кроме того, что американцам впервые показали "Авангард", здесь нет", - сказал эксперт.

"Я думаю, что США сами заявили, что они хотят посмотреть "Авангард", и у нас не было никаких оснований им отказать в рамках Договора СНВ-3. Ничего секретного они не увидели. Они могли проконтролировать, какой заряд стоит - ядерный или обычный", - сообщил Дворкин.

По его словам, Минобороны РФ показало американским военным "Авангард" в рамках инспекций, которые предусмотрены договором СНВ-3. "Каждая из сторон может осуществлять 18 инспекций в год", - сообщил Дворкин.

Действие Договора СНВ-3 завершится в 2021 году. Россия и США могут договориться о его продлении на пять лет.

СНВ-3 - договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года.

5 февраля 2018 года наступил контрольный срок выполнения ДСНВ, согласно которому у России и США должно остаться до 1550 единиц развернутых ядерных боезарядов и до 700 развернутых носителей - межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), или до 800 единиц развернутых и неразвернутых носителей. В этот день США объявили, что количество развернутых МБР, БРПЛ и ТБ в их арсенале составляет 660 единиц, с учетом неразвернутых носителей - 800 единиц.

Неопределенность вокруг продления договора СНВ-3 подталкивает к разворачиванию гонки вооружений, сказал в октябре президент РФ Владимир Путин.

6 июня Путин заявил, что Россия может не продлевать ДНСВ, у нее есть оружие, которое гарантированно обеспечит ее безопасность.

"Если никому не хочется продлевать договор СНВ-3, ну, не будем тогда", - сказал президент.