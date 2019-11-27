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ЦАМТО

"Рособоронэкспорт" за 19 лет продал оружие на 165 млрд. долларов

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ЦАМТО, 26 ноября. "Рособоронэкспорт" за последние 19 лет поставил на экспорт оружие на сумму более 165 млрд. долл., заключил контракты на сумму около 230 млрд. долл., сообщил в интервью "РИА Новости" генеральный директор "Рособороэкспорта" Александр Михеев.

"Всего за 19 лет "Рособоронэкспортом" поставлено на экспорт продукции военного назначения на общую сумму более 165 млрд. долл., что обеспечивало финансовую устойчивость многих предприятий ОПК, позволяло им инвестировать средства в разработку новых образцов вооружения и военной техники и модернизацию производственных мощностей", – сказал А.Михеев.

Он также сообщил, что в течение 19 лет было подписано внешнеторговых контрактов на общую сумму около 230 млрд. долл.

По словам А.Михеева, в последние годы "Рособоронэкспорт" ежегодно продавал оружие на сумму около 13 млрд. долл.

"Необходимо учитывать, что международный рынок ВТС крайне консервативен и растет примерно на 1-2% в год. Ситуацию нельзя характеризовать словом "стагнация". Есть заметное движение вперед. Мы осваиваем новые сегменты мирового рынка оружия", – цитирует "РИА Новости" А.Михеева.

По его словам, только в последние годы в нашем каталоге появилось гражданское и служебное оружие, новые образцы продукции военного назначения – самолет Су-57Э,РЛС наблюдения космических объектов "Сула", ЗРК "Викинг" и "Тор-Э2", автоматы Калашникова 200-й серии, в том числе под патрон НАТО, средства обеспечения безопасности, в том числе совершенно новая тематика – средства противодействия беспилотным летательным аппаратам всех классов.

"Сегодня нами опробованы и могут широко применяться самые передовые внешнеторговые механизмы: офсетные программы, предоставление кредитов, встречные бартерные поставки и так далее. Это позволяет нам быть гибкими и адаптивными к непрерывно меняющемуся миру", – сказал "РИА Новости" А.Михеев.

При этом он подчеркнул, что несмотря на санкции, "Рособоронэкспорт" в ближайшие годы не намерен снижать уровень экспорта оружия, отмечает агентство.

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Кредитование
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АК-74 "Калашников"
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