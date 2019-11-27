Войти
Известия.ru

В "Рособоронэкспорте" заявили о намерении продавать оружие на $13 млрд в год

635
3
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Несмотря на санкции, "Рособоронэкспорт" будет экспортировать оружие на сумму не менее $13 млрд в год. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на генерального директора компании Александра Михеева.

"Рособоронэкспорт", несмотря на санкции, которые мы считаем исключительно проявлением недобросовестной конкуренции, в последние годы сумел достичь уровня более $13 млрд ежегодно, и мы не собираемся опускать эту планку", — заявил он в интервью агентству.

Также Михеев отметил, что за прошедшие 19 лет ежегодный объем экспорта продукции военного назначения вырос более чем в четыре раза, с $3,3 млрд в 2001 году до $13,7 млрд в 2018-м.

Ранее в этот же день гендиректор "Рособоронэкспорта" заявил, что Россия поставит Турции по опциону второй полк зенитно-ракетных комплексов С-400. Он подчеркнул, что технические вопросы с турецкой стороной решены, на данный момент ведутся переговоры по финансовой составляющей.

Также Михеев добавил, что в 2019 году Россия выполнила контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму $2,5 млрд.

В августе 2018 года в США заявили, что не исключают введения санкций против стран по всему миру за покупку С-400.

С-400 "Триумф" — зенитный ракетный комплекс, способный уничтожать современные цели воздушного нападения, в том числе баллистические ракеты. Дальность обнаружения объекта — до 600 км, радиус зоны поражения — 400 км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Похожие новости
28.11.2019
The Telegraph (Великобритания): Турция "подпишет новый контракт о поставках ЗРК" с Россией, и это нанесет очередной удар по отношениям с США
12.11.2019
Вашингтон грозит Турции санкциями в рамках закона CAATSA за приобретение С-400
04.03.2019
Русское оружие в Бангалоре
12.11.2018
"Рособоронэкспорт" на выставке Indo Defense 2018 в Индонезии
27.11.2017
Вашингтон теснит Москву на рынке вооружений
20.11.2017
Каким Dubai Airshow 2017 стал для России
3 комментария
№1
27.11.2019 07:31
Читаю между строк: о росте можно и не думать...
0
Сообщить
№2
27.11.2019 09:17
Цитата, Тимур сообщ. №1
Читаю между строк: о росте можно и не думать...

Еще пару лет назад Рособоронэкспорт признавался что санкции давят - если удастся сохранить текущий уровень экспорта  - это будет супер круто и великая победа.
0
Сообщить
№3
27.11.2019 12:22
Цитата, Тимур сообщ. №1
Читаю между строк: о росте можно и не думать...

Ну там и падение показать нельзя, иначе таких....... получишь!

Но всё равно странно. О росте портфеля они отчитываются постоянно(минимум с 2015 года), а с ростом портфеля рост экспорта, почему-то, не происходит. Где тут росстат порылся? Что из двух параметров - липа? Или все победы в будущем?
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.11 12:22
  • 3
В "Рособоронэкспорте" заявили о намерении продавать оружие на $13 млрд в год
  • 27.11 12:15
  • 106
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 27.11 12:15
  • 5
В 2020 году для ТОФ будут заложены две подводные лодки проекта 636.3
  • 27.11 12:04
  • 1
Единый фронт с Генштабом во главе
  • 27.11 11:31
  • 46
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 27.11 11:02
  • 1951
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.11 09:53
  • 6
Арктическая БМП "Рыцарь" с ГТД станет "лучшим другом" "летающего" Т-80БВМ
  • 27.11 09:36
  • 2
Россия и Европа: спор в Евросоюзе — триумф для Путина (Frankfurter Rundschau, Германия)
  • 27.11 09:26
  • 51
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 27.11 09:14
  • 3
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
  • 27.11 09:09
  • 2
ОАЭ выбирают между F-35 и Су-35
  • 27.11 09:04
  • 1
Магистраль из советского прошлого
  • 27.11 08:53
  • 1
Важнейшие для России корабли нуждаются в обновлении
  • 27.11 06:54
  • 2
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М
  • 27.11 05:59
  • 3
Вдвое больше ракет: возможности Ту-95 с новыми двигателями вырастут