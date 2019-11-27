Politico (США): НАТО разделился на две организации, среди которых одно подрывает другое

Существует сразу два НАТО, считает автор американского издания. Один из них — это мощная военная машина, а другой — это политический альянс, который зависит от единства и решимости лидеров по обе стороны Атлантического океана, и именно он находится сейчас в глубоком кризисе.

Политические споры подрывают военный прогресс в обороне альянса

Существует сразу два НАТО. Один из них - это мощная военная машина, которая проводит тренировки, планирования и координации, чтобы адаптироваться к новым угрозам для безопасности Европы и Северной Америки. А другой - это политический альянс, который зависит от единства и решимости лидеров по обе стороны Атлантического океана. "Первый - назовем его условного НАТО 1 - работает относительно неплохо. Оборонные бюджеты вновь увеличиваются после 25 лет сокращений, военная боеготовность постепенно улучшается, а международные войска развернуты в странах Балтии и Польше, чтобы сдержать потенциальную агрессию России. Продолжается работа, чтобы сдержать кибератаки, гибридные и космические угрозы и улучшить возможности в быстрой переброске подкрепления", - пишет Politico.

Второй из них, условный НАТО 2, находится в глубоком кризисе. Президент США, который назвал альянс "устаревшим", любит ругать правительства Европы из-за оборонных расходов, торговли, борьбы с климатическими изменениями, а также за нежелание принимать обратно террористов, схваченных в Сирии. "Четверка" стран, среди которых США, Великобритания, Германия и Франция, формировала решения Запада на протяжении десятилетий. В эру Трампа она не функционирует, о чем говорят инсайдеры. Лидеры союзников узнают о решениях американского президента, которые влияют на их безопасность и стратегические интересы, из Твиттера.

Координация очень плохая, что стало очевидным в прошлом месяце, когда Трамп приказал вывести американские войска с севера Сирии, где они воевали бок о бок с французскими и британскими солдатами против "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная на территории РФ. - прим.ред.). Все это произошло без консультаций с союзниками по НАТО. Хаотичный вывод войск из Сирии, который позволил члену НАТО Турции начать наступление против союзников Запада курдов без каких-либо консультаций, побудило президента Франции Эммануэля Макрона диагностировать "смерть мозга" НАТО и призвать европейцев строить автономные оборонительные возможности. США, по его словам, отвернулись от Европы.

Оба НАТО: хорошо "смазанная" военная машина и неспособная функционировать политическая семья, - будут на показ, когда лидеры союзников проведут короткую рабочую встречу в окрестностях Лондона 4 декабря, чтобы отметить 70 годовщину союза. Без сомнения, есть много вопросов для обсуждения, которые касаются НАТО 1. Белый дом заявил, что Трамп хочет поговорить о расходах на оборону, как и всегда. Кроме того, он собирается поднять вопрос кибербезопасности, критически важной инфраструктуры, телекоммуникаций и терроризма. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который отвергает все разговоры о кризисе в альянсе, хочет использовать лондонскую встречу, чтобы подчеркнуть рост оборонных бюджетов, в частности на дополнительных 100 миллиардах долларов от Европы и Канады. Также он укажет на прогресс в цели НАТО по повышению боевой готовности. Союзники хотят быть способными развернуть 30 боевых кораблей, 30 эскадр ВВС и 30 сухопутных батальонов за 30 дней. Европейские союзники могут согласиться взять на себя 1,65 миллиарда долларов ежегодных расходов, чтобы сократить долю США.

Проблема в том, что вся эта статистика и заявления будут мало что значить, если НАТО потеряет политическую волю консультироваться и действовать быстро в случае возникновения кризиса. Способность быстро принимать решения чрезвычайно важна, особенно во времена быстрых и наглых гибридных конфликтов, которые сочетают использование солдат без опознавательных знаков, саботажа, кибератак и дезинформации. Два года назад во время учений на тему сценария начала гибридной войны Северо-Атлантический совет потратил пять дней, чтобы принять решение о применении Сил высокой боеготовности. Но когда решение было принято, командир НАТО в Европе отчитался, что этот самый мобильный отряд альянса больше невозможно использовать. Если же кризис начнется на самом деле, будет ли трусливая Германия сдерживать решение НАТО, проводя обсуждения в Бундестаге? Или будут ли лояльны к России союзники, такие как Венгрия, затягивать время? На чью сторону станет авторитарный президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган? И будет ли судьба НАТО висеть на волоске из-за одного непредсказуемого сообщения в Твиттере от президента США? Политический альянс, который должен быть опорой военного, остро нуждается в ремонте. Тем временем, в Лондоне большинство союзников и чиновников НАТО, скорее всего, будут сосредоточены на том, чтобы избежать очередной ссоры с Трампом на радость президенту России Владимиру Путину.