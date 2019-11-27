Foreign Policy (США): для вывода американских войск из Сирии "конечные сроки" не установлены

Менее чем через два месяца после того, как президент США во второй раз потребовал вывести все американские войска из северо-восточной Сирии, генерал Кеннет Маккензи, отвечающий за вооруженные силы США на Ближнем Востоке, теперь говорит, что приказа покинуть регион он не получал. "Конечных сроков мне не называли", — заявил он.

Манама, Бахрейн - Менее чем через два месяца после того, как президент США Дональд Трамп во второй раз потребовал вывести все американские войска из северо-восточной Сирии, генерал, отвечающий за вооруженные силы США на Ближнем Востоке, теперь говорит, что приказа покинуть регион он не получал.

"Конечных сроков мне не называли", - сказал генерал Кеннет Маккензи (Kenneth McKenzie), глава Центрального командования вооруженных сил США, в субботу, выступая перед небольшой группой журналистов в Бахрейне.

Находясь в Бахрейне для участия в саммите в Манаме, посвященном вопросам безопасности, Маккензи заявил, что на северо-востоке Сирии останутся около 500 американских военнослужащих. Они вместе со своими партнерами, Сирийскими демократическими силами (SDF), возглавляемыми курдами, будут продолжать борьбу с оставшимися боевиками "Исламского государства" (или ИГИЛ, террористической организации, запрещенной в РФ - прим. ред.). Согласно распоряжению Трампа, войска будут размещены в первую очередь в провинции Дейр-эз-Зор, где они будут охранять богатые нефтяные месторождения региона, но в Министерстве обороны заявляют, что это будет осуществляться в рамках более масштабной кампании по разгрому террористической группировки.

Несмотря на недавнее вторжение Турции в северо-восточную Сирию и последовавшие за этим беспорядки в регионе, Маккензи в отдельном интервью изданию "Форин Полиси" (Foreign Policy) заявил о своей уверенности в том, что коалиции удастся более оперативно обнаружить и выбить боевиков "Исламского государства" с его позиций на более ограниченной территории в Сирии и близлежащего форпоста в Ираке. Операции против боевиков возобновились в минувшие выходные, при этом 22 ноября в ходе спецоперации в провинции Дейр-эз-Зор коалиционные войска уничтожили и ранили большое количество боевиков.

Маккензи подчеркнул, что гибель лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади (Abu Bakr al-Baghdadi) в ходе спецоперации, которую провели американские войска в прошлом месяце, "обезглавила" группировку, и силы коалиции продолжают разыскивать преемника Багдади Абу Ибрагима аль-Хашеми Аль-Курайши (Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi). В долгосрочной перспективе целью США "является сокращение нашего присутствия в Сирии", сказал он.

Но генеральный инспектор Министерства обороны в своем недавнем докладе нарисовал более мрачную картину. "Исламское государство", скорее всего, воспользуется вторжением Турции и частичным выводом войск США для возобновления своих операций в Сирии и организации терактов против Запада, предупреждает автор доклада. Разведывательное управление Министерства обороны сообщило надзорному органу, что "Исламское государство", по всей вероятности, будет более беспрепятственно создавать подпольные сети и попытается освободить своих боевиков и членов их семей, арестованных бойцами SDF и содержащихся под стражей.

Кроме того, Разведывательное управление сообщило генеральному инспектору, что смерть Багдади, по всей видимости, "не особо повлияет" на способность "Исламского государства" воссоздать свою организацию.

Проведенная 22 ноября спецоперация стала первой крупномасштабной операцией против "Исламского государства" (или ИГИЛ, террористической организации, запрещенной в РФ - прим. ред.) со времени вторжения Турции девятого октября, в результате которого произошел отвод войск США и сил самообороны SDF. После телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявшегося шестого октября, Трамп сначала приказал вывести из Сирии все американские войска, а затем резко изменил решение и приказал направить в Сирию дополнительный контингент численностью несколько сотен военнослужащих и бронетехнику для охраны нефтяных месторождений в провинции Дейр-эз-Зор.

"Как и следовало ожидать, во время тактической перезагрузки, когда мы отошли, а также отошли отряды SDF, в проведении этих операций наступил кратковременный перерыв", - сказал Маккензи журналистам.

Это был второй случай, когда Трамп приказал вывести американские войска из Сирии, после чего отменил свое решение.

Несмотря на настойчивые заявления Пентагона о том, что главной задачей остающихся в Сирии войск является разгром "Исламского государства", эксперты усомнились в том, что США ставит перед собой именно эту задачу. Они отмечают, что основную угрозу для нефтяных месторождений представляет не ослабленное "Исламское государство", а российские войска и армия сирийского режима. Один из ключевых вопросов заключается в том, имеют ли американские войска законное право вступать в бой с российскими, сирийскими или иранскими силами, которые пытаются захватить нефтяные месторождения. Утвержденное в 2001 году Конгрессом "Разрешение на применение военной силы" (AUMF) дает американским военнослужащим право открывать огонь по военнослужащим других государств только в целях самообороны.

По словам генерала Кеннета Маккензи, несмотря на наращивание сил США, продолжает расти угроза со стороны Тегерана.

Маккензи, со своей стороны, заявил, что американские войска будут взаимодействовать с силами SDF, чтобы лишить "Исламское государство" контроля над нефтяными месторождениями, которые когда-то были значительным источником доходов для этой террористической группировки. Военная задача США заключается не в том, чтобы воевать с войсками государств, участвующих в боевых действиях в регионе - Ирана, Сирии и России, однако в случае нападения американские войска будут защищаться, сказал он.

"Мы находимся там, чтобы покончить с ИГИЛ, с недобитыми отрядами ИГИЛ, и действовать в демилитаризованной зоне на востоке страны, чтобы предотвратить захват этих нефтяных месторождений оставшимися боевиками ИГИЛ", - сказал Маккензи в интервью "Форин Полиси".

Хотя на северо-востоке Сирии по-прежнему возникают перестрелки, обстановка достаточно стабилизировалась, чтобы возобновить операции сил коалиции против "Исламского государства". Но тщательно продуманные военные планы генерала Маккензи может нарушить один какой-нибудь твит президента.

"В своих планах мы учитываем различные непредвиденные обстоятельства. Мы это должны делать и мы это делаем", - сказал Маккензи.

В отдельном в интервью "Форин Полиси" Маккензи признал, что после вторжения турецких войск наступил период "нестабильности". Когда после приказа президента о выводе войск примерно 850 американских спецназовцев, дислоцированных на северо-востоке Сирии, были выведены, отряды SDF двинулись на север для отражения нападения турецких войск, и сотни находившихся под стражей боевиков "Исламского государства" сбежали из оставшихся без охраны тюрем, которые раньше охраняли бойцы SDF.

Но, по словам Маккензи, благоприятная для боевиков обстановка, скорее всего, будет временной. Халифат "Исламское государство" физически разгромлен, и, по словам Маккензи, американские войска решительно настроены на то, чтобы уничтожить остатки группировки.

"Сейчас идет речь о группах людей, которые представляют собой то, что осталось от халифата, - сказал Маккензи. - Они по-прежнему сильны и способны причинить вред, по-прежнему способны совершать насилие, и мы хотим пресечь это и навести порядок".

В ходе последней операции силы коалиции зачистили территорию лагеря террористов и вывезли "значительное количество" стрелкового оружия, самодельных взрывчатых устройств и боеприпасов, говорится в пресс-релизе.

Маккензи также сказал, что существует опасность, исходящая от десятков тысяч находящихся под стражей боевиков "Исламского государства" (или ИГИЛ, террористической организации, запрещенной в РФ - прим. ред.) и беженцев, связанных с этой группировкой, содержащихся в переполненных лагерях на северо-востоке Сирии. По его словам, многие из этих людей, включая десятки тысяч женщин и детей, рискуют стать жертвами влияния радикальной идеологии.

Гуманитарные потребности "удовлетворяются в этих лагерях разве что в минимальном объеме, и эти условия являются опасной питательной средой для дальнейшей радикализации", - сказал Маккензи. "Это меня очень беспокоит, и я считаю, что это одна из самых больших угроз, существующих в Сирии".

В своем докладе генеральный инспектор также предупредил, что в результате вторжения Турции и первоначального вывода американских войск возникли трудности с проведением крайне важной работы по стабилизации обстановки и оказания гуманитарной помощи. Вскоре после вторжения Турции Госдепартамент распорядился эвакуировать небольшую группу персонала, работавшую на северо-востоке Сирии, хотя эти люди только что вернулась в страну после шестимесячного перерыва, связанного с первым приказом Трампа о выводе войск в декабре 2018 года.

Несмотря на отсутствие персонала Госдепартамента США в районе боевых действий, в разгар наступательной операции Турции Белый дом одобрил выделение дополнительных средств в размере 50 миллионов долларов на оказание "чрезвычайной" помощи сирийским правозащитным организациям для стабилизации обстановки. Эти деньги пойдут на "повышения уровня ответственности, ликвидацию опасных пережитков войны, обеспечение общественной безопасности в целях содействия стабилизации, документирование нарушений прав человека и норм международного гуманитарного права, а также оказание поддержки жертвам гендерного насилия и пыток", заявил представитель Госдепартамента в интервью "Форин Полиси".

Сотрудники Госдепартамента и Агентства США по международному развитию будут и дальше вести организационную работу и контролировать процесс стабилизации обстановки со стороны США и посольств США в регионе, сказал чиновник.

Тем не менее, необходимость в гуманитарной помощи на северо-востоке Сирии продолжает расти, поскольку в результате вторжения турецких войск сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома, погибли сотни мирных жителей, и уничтожена критически важная инфраструктура, предупредил в своем докладе генеральный инспектор.

Маккензи признал, что после наступательной операции турецкой армии ситуация в Сирии "изменилась", и заявил, что действия Анкары вызвали у него "разочарование". Но при этом он сказал, что Турция испытывает "вполне обоснованное беспокойство по поводу безопасности" в связи с действиями Отрядов народной самообороны (YPG), которые составляют костяк SDF и которые Анкара считает террористической организацией.

"Турция является страной-членом НАТО, союзником США по альянсу, - сказал Маккензи. - Я не собираюсь преуменьшать наше разочарование в связи с событиями в северо-восточной Сирии, я недоволен, но в то же время в Турции есть и другие факторы, имеющие значение".

Лара Селигман (Lara Seligman)