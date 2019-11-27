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ТАСС

Минобороны России: боевики и "Белые каски" готовят провокации с химоружием в Сирии

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Здание Министерства обороны
Здание Министерства обороны.
Источник изображения: © Стоян Васев/ТАСС

Провокации с инсценировкой могут пройти в идлибской зоне деэскалации, заявили в ведомстве

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Минобороны РФ располагает информацией о том, что боевики "Хайат Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра") совместно с организацией "Белые каски" планируют провокации с инсценировкой применения химоружия в населенных пунктах в идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы российского военного ведомства.

"По нескольким каналам подтверждена информация, что боевики из отряда полевого командира Абу Малека, входящего в группировку "Хайат Тахрир аш-Шам", совместно с организацией "Белые каски" планируют проведение в населенных пунктах в идлибской зоне деэскалации провокации с инсценировкой авиационных ударов и применения химического оружия. Для участия в съемках сцен, изображающих последствия авиационных ударов и применения отравляющих веществ, боевиками отбираются местные жители", - указывается в сообщении.

В Минобороны, в частности, ссылаются на сведения, полученные от жителей населенного пункта Сармада (30 км северо-восточнее Идлиба), согласно которым в начале ноября туда прибыли в сопровождении вооруженных боевиков неизвестные люди и колонна из трех грузовых автомобилей с различными емкостями с химикатами. "В одной из машин находилось профессиональное видеооборудование и фрагменты авиационных и артиллерийских боеприпасов с советской и российской маркировкой", - отметили в пресс-службе.

Согласно информации Минобороны, фальшивые ролики, якобы свидетельствующие об уничтожении гражданских объектов в ходе авианалетов и артиллерийских обстрелов, а также о применении химоружия в провинции Идлиб, "планируется разместить в социальных сетях и представить как доказательства преступлений правительства Сирии и действий ВКС России против мирных граждан".

В начале ноября в МИД РФ сообщили, что организация "Белые каски" вместе с террористами готовит новые провокации с использованием химического оружия в арабской республике. Как заявил 1 ноября журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров, провокации с применением химоружия в сирийском Идлибе "могут произойти в любое время".

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Россия
Сирия
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Минoбороны РФ
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
Химоружие
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