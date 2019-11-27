Москва остается надежным партнером в условиях глобальной нестабильности - президент Российского совета по международным делам

Москва. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия является последовательным и предсказуемым партнером вопреки растущей нестабильности мировой политики, чем заслуживает уважение не только союзников, но и оппонентов, заявил президент Российского совета по международным делам (РСМД), бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов.

"Даже самые непримиримые критики Москвы вынуждены признать, что в уходящем году российская линия в международных делах характеризовалась преемственностью и последовательностью", - отметил Иванов в статье, опубликованной во вторник в "Российской газете", посвященной анализу российской внешней политики в преддверии 2020 года.

При этом экс-глава МИД РФ обратил внимание на тот факт, что "далеко не для всех на мировой арене Россия выглядит удобным партнером, но ее никак нельзя упрекнуть в том, что она оказывается партнером ненадежным и непредсказуемым".

"Это неоспоримое преимущество перед некоторыми другими великими державами вызывает уважение не только наших друзей и союзников, но также противников и оппонентов", - подчеркнул он.

По мнению Иванова, следующий год "будет характеризоваться дальнейшим снижением стабильности мировой системы", однако России не стоит следовать стратегии самоизоляции.

"Российская внешняя политика в наступающем году, как представляется, не должна ограничиваться решением преимущественно текущих, оперативных задач в различных регионах мира, хотя важность этих задач трудно переоценить. Но не меньшее значение имеет отработка новых принципов, моделей и механизмов международного сотрудничества на перспективу", - считает президент РСМД.

Кроме того, Иванов напомнил, что в Сирии с помощью многосторонней дипломатии России удалось "сблизить позиции, казалось бы, самых непримиримых противников и добиться устойчивого снижения интенсивности военного противостояния".

"В наступающем году эту практику стоит попытаться распространить на Ближневосточный регион в целом, последовательно развивая и конкретизируя безусловно востребованную на Ближнем Востоке российскую концепцию региональной системы коллективной безопасности", - подчеркнул экс-глава МИД РФ.

Он уточнил, что считает 2020 год не лучшим временем для налаживания отношений с США, но при этом, по его мнению, Россия не должна брать паузу, "ожидая результатов президентских выборов и выхода США из того глубокого политического кризиса, который расколол американское общество три года назад".