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Интерфакс-АВН

США и Болгария договорились о развитии мер для противодействия угрозам безопасности в Черноморском регионе

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Здание Госдепартамента США. Архивное фото
Здание Госдепартамента США. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / J. Scott Applewhite, File

Вашингтон. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - США и Болгария договорились разработать десятилетнюю дорожную карту для противостояния угрозам безопасности в Черноморском регионе, сообщает госдепартамент США.

"Обе страны намерены развивать успех соглашения о сотрудничестве в области обороны от 2006 года для совместной разработки дорожной карты по развитию двустороннего сотрудничества в области обороны для противодействия морским, кибер- и гибридным угрозам в Черноморском регионе в течение следующего десятилетия", - отмечается в сообщении, распространенном внешнеполитическим ведомством.

"Эта десятилетняя дорожная карта будет поддерживать усилия Болгарии по модернизации путем предоставления помощи в области безопасности, облегчения доступа к передовым оборонным технологиям США и расширения масштабов военных учений, взаимодействий и обучения для дальнейшего укрепления оперативной совместимости двух сторон и соответствующих возможностей", - уточняет госдепартамент.

Согласно документу, США с озабоченностью рассматривают ситуацию в области безопасности в Черном море, поэтому приветствуют предложение Болгарии предоставить свой порт в Варне в поддержку инициативы НАТО по целенаправленному передовому присутствию.

"Обе страны разделяют желание развивать дополнительное сотрудничество на двусторонней основе и через НАТО для укрепления потенциала морских операций Болгарии и тем самым укрепления нашей коллективной безопасности вдоль юго-восточного фланга НАТО", - говорится в сообщении.

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