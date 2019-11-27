Россия и Европа: спор в Евросоюзе — триумф для Путина (Frankfurter Rundschau, Германия)

Страны Евросоюза пытаются наладить диалог с Москвой. Эстонская журналистка буквально в панике: Франция стремится к взаимопониманию, Венгрия считает Владимира Путина своим другом, Германия строит с Россией "Северный поток — 2". И лишь одна Прибалтика тверда в отношениях с Россией.

Мы, прибалты, порой удивляемся Западной Европе. Когда президент Франции Эммануэль Макрон называет Россию "европейской державой" или восточногерманские политики призывают снять санкции ЕС против России, мы задаемся вопросом, неужели наши европейские партнеры забыли об аннексии Крыма, войне в Донбассе, конфликте в Грузии?

Нас, граждан Эстонии, беспокоит уступчивость наших друзей по отношению к России. Когда летом Парламентская ассамблея Совета Европы вернула России право голоса, которого последняя лишилась в результате аннексии Крыма, в Прибалтике поднялась волна недовольства: чем Россия заслужила этот шаг навстречу? У нас создается ощущение, будто другие европейцы не осознают угрозы, исходящей от России. Неужели нам, прибалтам, придется стать очередной жертвой экспансивной политики Москвы, пока Европа не проснется?

Россия: разногласия в Европе - то, чего хочет Кремль

В Восточной Европе на Россию смотрят несколько иначе, чем на Западе. Это связано с разной историей государств по разные стороны бывшего железного занавеса. Определенную роль играет и географическое расстояние до Москвы. Различия во взглядах часто вызывают разногласия между европейцами. А споры среди европейцев - это как раз то, что нужно Кремлю.

Это касается, например, экономических отношений. В Эстонии многие считают, что здесь следует проявить больше твердости. Так, Калев Стойческу из Международного центра обороны и безопасности в Таллине (МЦОБ) обвиняет Германию в двойных стандартах.

Берлин наводит мосты, но Москва видит в этом лишь проявление слабости

С одной стороны, Германия поддерживает продление санкций ЕС и участвует в усилении присутствия НАТО в Восточной Европе. С другой стороны, Германия заключает сделки с Россией, например, в рамках сомнительного проекта "Северный поток - 2", целью которого является поставка природного газа из России в Германию через Балтийское море. Вместо того, чтобы ослабить зависимость Европы от России, этот проект ее только укрепляет.

Кроме того, стремление европейцев к диалогу и налаживанию экономического сотрудничества в Москве понимают не так, как это подразумевают в Европе. Предложения европейцев по сближению и попытки Берлина помочь Москве ступить на путь к верховенству закона и демократии Кремль расценивает как признак слабости и считает свои взгляды обоснованными.

Россия ведет войну на Украине - а что делает Европа?

Россия поглотила Крым, а на востоке Украины по-прежнему идет развязанная Россией война. Во внешней политике Кремль мутит воду своими дезинформационными кампаниями, а внутри страны подавляет оппозицию. Тем не менее, в вышеназванных аспектах Европа идет русским навстречу. Как же Москва не увидит в этом подтверждения своей экспансивной политики?

С точки зрения Прибалтики, кажется, что Европа приближается к России. А не наоборот. У Европы нет единой стратегии в отношениях с Россией. Прибалтика делает ставку на твердость, Франция стремится к взаимопониманию, Венгрия считает Владимира Путина своим другом - с толстым кошельком. Мы, эстонцы, порой представляем приемлемым лишь жесткий подход в отношениях с Россией. Широко распространено убеждение в том, что Россия никогда не изменится. Немало эстонцев охотнее всего возвели бы стену на границе с Россией.

Россия: Путин встречается с президентом Эстонии

В Прибалтике почти никто не считает, что дипломатический обмен с Россий равносилен снисхождению по отношению к ее действиям, нарушающим нормы международного права. В этом аспекте весенняя встреча президента Эстонии Керсти Кальюлайд и президента России Владимира Путина в Москве вызвала удивление - подобных визитов не было уже девять лет. Многие эстонцы восприняли это как провокацию. Кальюлайд была вынуждена объясниться и использовала в своем заявлении весьма впечатляющий образ: "Лучше я сяду с Россией за стол переговоров, чем буду у нее в меню".

Успех таких переговоров зависит от сплоченности европейцев. Кремль знает о разных взглядах европейцев на его политику. Он пытается использовать эти разногласия, чтобы направить европейцев друг против друга.

России не нужен диалог с ЕС или НАТО, она хорошо понимает, что наша сила - в этих союзах. Если мы, европейцы, хотим противостоять России, мы прежде всего должны быть едины. Осмысление различного исторического опыта является для этого не препятствием, а условием.

Бретти Сарапуу (Bretty Sarapuu), политический редактор крупнейшей эстонской газеты Postimees