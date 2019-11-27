20 лет Польши в блоке НАТО: большой путь и ответы на клише в российских СМИ (Delfi, Литва)

Двадцать лет назад Польша вступила в НАТО. Хорошо это или плохо для страны? Автор — бывший вице-министр обороны Польши — отмечает, что альянс нельзя назвать идеальной организацией, а польские эксперты рассказывают о "новой эре", "дядях из Вашингтона и Брюсселя" и развитии собственных военных технологий.

"…Россия и НАТО, на основе твердого обязательства, принятого на высшем политическом уровне, будут совместно строить прочный и всеобъемлющий мир в евроатлантическом регионе на принципах демократии и безопасности, основывающейся на сотрудничестве….Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников. Общей целью России и НАТО является преодоление остатков прежней конфронтации и соперничества и укрепление взаимного доверия и сотрудничества. Настоящим Актом подтверждается их решимость наполнить конкретным содержанием общее обязательство России и НАТО по созданию стабильной, мирной и неразделенной Европы, единой и свободной, на благо всех ее народов".

Читая эти строки сегодня, можно подумать, что перед нами - типичный пропагандистский материал, со свойственными текстам подобной направленности пафосом и категоричностью. А между тем, это выдержки из преамбулы Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией североатлантического договора, подписанного в 1997 году - незадолго до самого масштабного расширения НАТО на Восток.

За годы существования документа у партнеров по безопасности в Европе и мире накопилось друг к другу немало претензий, которые часто становятся информационными поводами. Польша - своеобразные ворота Евросоюза и НАТО для жителей Калининградской области. Возможно, поэтому ей по-соседски уделяется особое внимание федеральной и местной прессы, особенно когда дело касается североатлантического альянса.

К 20-летию Польши в НАТО мы постарались найти ответы на наиболее язвительные замечания российских СМИ в адрес ближайшего соседа среди высказываний польских дипломатов, политиков, экспертов, журналистов из открытых источников.

Но для начала немного статистики. В 2019 году Центр изучения общественного мнения (CBOS) провел репрезентативный опрос, который показал, что членство Польши в НАТО считают гарантией независимости 62 % поляков, 42 % респондентов считает вступление в Альянс историческим событием. 44 % опрошенных поддерживают вступление страны в Североатлантический блок, еще 36 % - скорее поддерживают, категорически против - только 0,5%. Каждый пятый респондент (19%) ответил, что членство в НАТО - просто одна из форм подчинения чужой державе, в 2014 году подобным образом отвечал каждый четвертый поляк (26%). Кроме того, 65 % не имеют ничего против присутствия в стране войск другого государства.

Теза: Членство в НАТО - это добровольный отказ от суверенитета "И авиабаза, и "Форт-Трамп", и склад для американской военной техники. Варшава, похоже, готова на все, лишь бы в очередной точке Польши развевался американский флаг. Наверное, так и выглядит отсутствие суверенитета". (Источник: https://radiosputnik.ria.ru. "С самоубийственным удовольствием: Польша делает себя вероятным полем боя").

Антитеза: "Вхождение в этот блок означало принятие на себя как значительных обязательств (например, в сфере гражданского контроля над армией, чего не было в польской традиции), так и определенных действий в будущем в рамках, предусмотренных Вашингтонским трактатом. Членство в НАТО приводит к тому, что польские вооруженные силы включаются в надгосударственные структуры, совершается обмен военными тайнами, а наши солдаты бывают под командованием офицеров из других стран. Все это означает очевидную передачу надгосударственной структуре полномочий, которые раньше считались существенными для суверенности страны. В рамках этой структуры все члены равны и решения принимаются единогласно. Хотя, конечно, решающий голос в НАТО принадлежит Соединенным Штатам, мы не имеем здесь дело с классическим случаем уступки суверенитета формально или фактически, в пользу доминирующего государства (как это было в рамках Варшавского договора). Мы не можем себе представить ситуацию, когда США или другие страны - члены НАТО угрожают нам военными или экономическими последствиями в случае не подчинения их воле". Профессор Здислав Найдер, бывший директор польской службы вещания Радио "Свободная Европа". (Источник: www.omp.org.pl).

Теза: НАТО (а точнее США) вынуждает Польшу покупать устаревшее вооружение по завышенным ценам, "…огромная часть этих [Министерства обороны Польши - прим. автора] расходов вовсе не идет на модернизацию польской армии, а лишь на покупку американского вооружения, которое, впрочем, является устаревшим, и очень часто эта техника, и на это стоит обратить внимание, самими американцами уже не используется. Комплексы "Патриот" - как раз такой пример. А военным концернам выгодно кому-то это продать". Томаш Янковски, эксперт Европейского центра геополитического анализа (Источник: pl.sputniknews.com. "Польша - военный сэконд-хэнд США").

Антитеза: "Последние аварии с участием постсоветских самолетов МиГ-29 ускорили процесс привлечения новых истребителей для нужд Польши. Страна стоит перед лицом беспрецедентных расходов на вооружение. Сумма в 185 миллиарда злотых [таков план модернизации польской армии до 2026 г. - прим. автора] впечатляет". Дэвид Пекаж, вице-президент Института Сташица. (Источник: www.wnp.pl).

"Мы заинтересованы в получении самого современного оборудования, как, например, истребителей F-35. Чуть раньше я подписал контракт на покупку систем Patriot и Himars. Заканчивается эра постсоветской техники, используемой ВВС Польши, а начинается эра техники пятого поколения. Принципиально важно, чтобы польские пилоты, входящие в мировую военную элиту, располагали эффективными и безопасными машинами". Мариуш Блащак, министр обороны Польши. (Источник: www.wnp.pl. "Мариуш Блащак: Польша скоро присоединится к элитному кругу владельцев F-35").

"Этот контракт [на поставку вертолетов S-70i Black Hawk] важен для всей "авиационной долины", для всего Подкарпатья, для всей Польши. Это соединение стратегий развития и обеспечения безопасности - не только защита польского неба, но и укрепление нашей промышленности [контракт предусматривает сборку вертолетов в Польше]. Много польских фирм, малых и средних, получат возможность сотрудничества с Польскими авиационными заводами (PZL Mielec входит в концерн Lockheed Martin), чтобы создавать здесь этот многофункциональный вертолет S-70i Black Hawk". Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки (Источник: https://tvn24bis.pl. "Четыре вертолета для специальных войск. Пусть эти черные ястребы охраняют польское небо").

Теза: Поляки разочарованы НАТО. "Нет ничего удивительного в том, что люди начинают разочаровываться в НАТО. Европу понемногу накрывает усталость от того, что американцы используют альянс в своих целях и помыкают теми, к кому должны относиться как к равным союзникам". (Источник: https://news-front.info. "А надо ли НАТО?").

Антитеза: "Я должен верить в НАТО и хочу верить в НАТО, как поляк. 20 лет в НАТО показали, что это союз успеха и мы должны держаться за него руками и ногами". Генерал Ярослав Стружик, бывший военный атташе Посольства Польши в Вашингтоне. (Источник: www.rmf24.pl).

"Начало сотрудничества между Польшей и Западом было очень непростым. Была огромная неуверенность в том, сможет ли наша страна соответствовать стандартам альянса, как в плане техническом, так и с точки зрения менталитета. За 20 лет Польша прошла большой путь, став одним из лидеров Североатлантического альянса. Изменились и сами вооруженные силы и то, как их воспринимает общество. Сегодня наша армия обладает потенциалом и возможностями, намного превышающими те, с которыми мы вступали в альянс". Анджей Каркошка, бывший вице-министр обороны Польши, член польского комитета на переговорах по вступлению в НАТО. (Источник: www.rmf24.pl).

"НАТО сегодня - наша основная гарантия безопасности, только меня беспокоит один момент: иногда мне кажется, что наш взгляд на развитие Польши до определенного момента сводился к тому, что экономический рост до уровня Запада нам обеспечит дядя из Брюсселя, а безопасность гарантирует дядя из Вашингтона. Но так не бывает! Американцы были нам необходимы в переломный период и нужны сегодня, но пришло время создавать польские технологии, поддерживать польскую науку. Мы должны самостоятельно укреплять свою обороноспособность, а не только что-то покупать и что-то просить у кого-то". Витольд Юраш, публицист, бывший дипломат. (Источник: www.polskieradio.pl. "Актуальны ли еще ценности, связующие НАТО?").

Вместо заключения

НАТО - не идеальный союз, поскольку ни один союз не может быть идеальным, но до него в истории человечества не было создано столь масштабного, институционального союза, который функционировал бы настолько слаженно и эффективно, как Североатлантический блок. Более того, на территории Польши союзники имеют все больше экономических, политических и других совместных интересов.

Томаш Шатковски, с 2019 года постоянный представитель Польши в НАТО, бывший вице-министр обороны Польши.

Томаш Шатковски