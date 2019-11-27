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Известия.ru

Суд обязал Пентагон опубликовать документы по военной помощи Украине

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Источник изображения: Фото: REUTERS

Суд округа Колумбия (США) обязал оборонное ведомство страны опубликовать документы, связанные с приостановкой военной помощи Украине. Речь идет в том числе о материалах, полученных из административно-бюджетного управления Белого дома.

Документы затребовал Центр за честность в публичной политике (Вашингтон), ссылаясь на закон о свободе информации, передает ТАСС. При этом по решению суда часть материалов — как минимум 106 страниц — должна быть опубликована к 12 декабря, остальное — к 20 декабря.

Документы необходимы, чтобы предоставить общественности информацию по вопросу, "вызывающему крайнюю обеспокоенность на национальном уровне", отметила судья Коллин Коллар-Коттели.

20 ноября СМИ со ссылкой на документы Пентагона сообщили, что США не стали переводить Украине $35 млн из $400 млн, выделенных в качестве военной помощи. При этом финансовый год в Соединенных Штатах кончился 30 сентября.

В сентябре СМИ узнали об указе Трампа заморозить выделение помощи Украине ввиду высокого уровня коррупции в стране и отсутствия финансовой поддержки Киеву от Европы. Однако Госдепартамент возобновил выделение финансовой помощи, несмотря на отсутствие соответствующего указа Трампа, посчитав, что президент и Белый дом не могут блокировать выделение средств.

В ноябре советник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что США не могут вечно выделять военную помощь Украине и поэтому рассчитывают на налаживание отношений Киева с Москвой.

Процедура импичмента была запущена 31 октября на фоне скандала вокруг одного из телефонных переговоров Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. СМИ утверждали, что в ходе беседы Трамп требовал расследовать деятельность одного из своих главных конкурентов на президентских выборах – 2020 Джо Байдена и его сына Хантера в обмен на финансовую помощь Киеву. Подозрения опровергла публикация расшифровки разговора, однако позднее стало известно, что стенограмма содержит пробелы.

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Колумбия
Россия
США
Украина
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2020-й год
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