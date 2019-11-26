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Интерфакс-АВН

Без продления СНВ-3 система контроля над ядерным оружием окажется под угрозой - эксперт

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Барак Обама и Дмитрий Медведев
Барак Обама и Дмитрий Медведев во время подписания договора СНВ-3.
Источник изображения: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Москва. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Отсутствие стремления США продлить договор СНВ-3 на фоне их выхода из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) ставит под угрозу всю систему контроля над ядерным вооружением и чревато нарушением глобальной стратегической стабильности, считает председатель совета ПИР-Центра Евгений Бужинский.

"Последний действующий договор - Пражский договор или СНВ-3 - истекает в феврале 2021 года и, судя по всему, продлен нынешней администрацией не будет (а новая, если таковая будет, сделать это просто не успеет)", - пишет Бужинский, ранее возглавлявший международно-договорное управление Минобороны РФ, в статье, опубликованной на сайте ПИР-Центра.

"Если система контроля над ядерными вооружениями будет полностью демонтирована, возникает вопрос о жизнеспособности ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года) и ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года)", - считает Бужинский.

По его словам, нарушение действующей системы договоров в будущем может спровоцировать неконтролируемую многостороннюю гонку вооружений всех видов, включая ядерное, лазерное, кибернетическое и оружие космического базирования.

"Таким образом, исчезает такое понятие как стратегическая стабильность, основанная на транспарентности и предсказуемости, возрастает угроза возникновения вооруженных конфликтов, которые вполне могут перерасти в глобальную ядерную катастрофу", - говорится в статье.

По словам Бужинского, идея устранения данной угрозы путём перевода двусторонней системы контроля в многосторонний вариант бесперспективна, поскольку 92% мирового ядерного потенциала приходится на Россию и США.

"Кроме того, началу многосторонних переговоров фактических обладателей ядерного оружия должно предшествовать признание, по крайней мере, Индии и Пакистана (а возможно, и Израиля и КНДР) в качестве ядерных держав", - пишет эксперт.

Однако, по мнению Бужинского, действующая модель контроля над ядерными вооружениями не исчерпала себя окончательно, и существуют способы её перезагрузки.

"Как представляется первое, что необходимо сделать, это продлить СНВ-3. При этом необходимо отметить, что нет никакой необходимости начинать какие-либо консультации или переговоры по его продлению. Договор ратифицирован. Необходимо лишь принять политическое решение о его продлении и обменяться дипломатическими нотами", - считает Бужинский.

По словам эксперта, после продления существующего договора странам следует приступить к консультациям по заключению нового соглашения с возможным охватом дополнительных видов вооружений, вызывающих озабоченность каждой из сторон.

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Израиль
Индия
КНДР
Пакистан
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Ядерный щит
ЯО
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