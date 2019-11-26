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Интерфакс-АВН

Причиной переноса старта космического грузовика "Прогресс" стал неисправный кабель - "Роскосмос"

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Москва. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Пуск транспортного грузового корабля "Прогресс МС-13" перенесен с 1 на 6 декабря из-за замечаний к одному из кабелей, сообщает "Роскосмос".

"В ходе предполётной подготовки грузового корабля "Прогресс МС-13" на космодроме Байконур специалистами РКК "Энергия" было выявлено замечание к бортовому кабелю. Несоответствие было устранено после замены кабеля", - сообщили в госкорпорации.

"В связи с необходимостью проведения дополнительных проверок запуск корабля "Прогресс МС-13" перенесен на 6 декабря 2019 года, он состоится в 12:34 МСК", - отметили там.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
Байконур
Прогресс ТГК
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