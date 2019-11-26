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ЦАМТО

Экипаж фрегата "Адмирал Касатонов" в рамках ЗХИ отработал взаимодействие с авиацией в Белом море

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фрегат "Адмирал флота Касатонов" первый "зимний" выход на ходовые испытания
фрегат "Адмирал флота Касатонов" первый "зимний" выход на ходовые испытания.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 25 ноября. Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" выполнил первые элементы ходовых испытаний в Белом море. Экипаж корабля отработал взаимодействие с авиацией.

В обеспечении испытаний были задействованы самолеты Су-24, вертолеты Ка-27 и Ка-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. Они выполнили облет радиотехнических средств фрегата. Вертолетчики совершили насколько посадок и взлетов с палубы корабля.

Заводские ходовые испытания фрегата "Адмирал флота Касатонов" начались 20 ноября и пройдут в несколько этапов. Обеспечивать их будут силы Беломорской военно-морской базы Северного флота.

Планируется, что экипаж корабля испытает технические системы и выполнит стрельбы в полигонах боевой подготовки Северного флота в Белом море.

Справочно:

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" также, как и головной корабль "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. В октябре корабль совершил межфлотский переход из Балтийского в Белое море для завершения заводских ходовых и государственных испытаний.

Фрегаты проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 км, сообщает пресс-служба Северного флота.

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