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Интерфакс-АВН

Закон, дающий ФСБ, МВД, Росгвардии и ФСИН право сбивать беспилотники, одобрен Советом Федерации

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Совет Федерации РФ
На заседании Совета Федерации РФ.
Источник изображения: Владимир Федоренко / РИА Новости

Москва. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Совет Федерации одобрил закон, наделяющий сотрудников ряда ведомств полномочиями сбивать беспилотники в случае угрозы безопасности.

ФСБ России, ФСО России, МВД России, СВР России, Росгвардия и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) получают полномочия по "пресечению нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в установленных законом целях, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, а также повреждения или уничтожения таких судов".

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