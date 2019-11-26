Полетит - не полетит: у Роскосмоса есть замечания к "Прогрессу"

Запуск грузового корабля "Прогресс МС-13" может быть перенесен

Запуск грузового корабля "Прогресс МС-13" может быть перенесен, сообщает Роскосмос. Во время подготовки к запуску у специалистов возникли замечания.

Специалисты на космодроме Байконур выявили замечания при подготовке к запланированному на 1 декабря 2019 года запуску грузового корабля "Прогресс МС-13". Сейчас замечания устранены, сроки запуска будут названы позже, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскосмоса.

"В ходе работ на космодроме Байконур по подготовке к запуску грузового корабля "Прогресс МС-13" по программе 74-й миссии снабжения Международной космической станции были выявлены замечания. На данный момент замечания устранены, идет проверка всех бортовых систем", - говорится в сообщении.

Изначально старт должен был состояться 6 декабря, но по просьбе NASA его перенесли на первое число, чтобы не мешать стыковке американского корабля Dragon производства компании Илона Маска SpaceX.

Корабли "Прогресс" - беспилотные грузовые космические корабли, разработанные в СССР для снабжения орбитальных станций. Первый корабль серии "МС", "Прогресс МС-01", отправился к МКС в 2015 году. От предшественников корабли этой серии отличаются дополнительным внешним отсеком для спутников, улучшенной защитой от космического мусора на грузовом отсеке, модернизированными бортовыми системами.

Всего запуски кораблей "Прогресс" осуществлялись 164 раза, из них три были неудачными.

В настоящее время кроме "Прогресса" используются также американские грузовые корабли Dragon и Cygnus.

Dragon разработала компания SpaceX в рамках программы NASA по доставке грузов на МКС. Пока что это единственный корабль, способный также и возвращать грузы с МКС на Землю. Cygnus был создан компанией Orbital Sciences Corporation в рамках той же программы. Корабли совершили 20 и 13 полетов соответственно. Также несколько раз слетали к МКС японские корабли HTV.

Свой грузовой корабль, "Тяньчжоу", создали и в Китае. Однако он предназначен для доставки грузов не на МКС, а на Китайскую модульную космическую станцию, первый модуль которой планируется вывести на орбиту Земли в 2020 году.

Также США готовятся к новым пилотируемым запускам. Американский Dragon 2 от SpaceX в марте 2019 года совершил первый испытательный полет без экипажа. В первом квартале 2020 году астронавты Боб Бенкен и Даг Херли по плану отправятся на корабле к МКС.

В этот же период планируется и запуск пилотируемого транспортного корабля Starliner от компании Boeing. Беспилотная миссия, предварительно, состоится 17 декабря 2019 года. Во время пилотируемого полета к МКС планируется стыковка, 14-дневное задание, отстыковка и приземление с использованием парашютов.

С 2009 года в России разрабатывается пилотируемый корабль "Федерация".

Летные испытания в беспилотном варианте были назначены еще на 2017 год, но с того времени переносились на 2021, 2022 и 2023 год. Пока что планируется в 2020 году завершить создание летного образца и провести парашютные испытания.

Задача "Федерации" - доставить российских космонавтов на Луну. Изначально это планировалось сделать в 2029 году, теперь сроки сместились на 2031 год.

Лишь в мае 2019 года, спустя несколько лет задержек, стало известно, что Роскосмос начал изготовление корпуса нового космического корабля. "Завод экспериментального машиностроения, входящий в ракетно-космическую корпорацию "Энергия", заказал изготовление алюминиевого корпуса для первого корабля на самарском предприятии "Арконик СМЗ", - сообщал источник РИА "Новости" в ракетно-космической отрасли.

В апреле глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что он уволил специалистов ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", которые проектировали транспортный пилотируемый корабль "Федерация". По словам топ-менеджера, кадровые перестановки потребовались из-за того, что работа над кораблем была организована "не должным образом". Он подчеркнул, что это касается и других проектов "Энергии".

"В результате нерадивых товарищей пришлось уволить. Сейчас работа налажена", - отметил Рогозин.

При этом полет на "Федерации" может погубить космонавтов.

Риск может возникнуть в случае нештатного приводнения капсулы в водах Тихого океана,

поскольку у России в этом регионе нет высокоскоростных спасательных судов, отмечал ранее начальник отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите в Ракетно-космической корпорации "Энергия" Игорь Верховский.

Верховский предложил для спасения жизней космонавтов использовать экранопланы - воздушные суда, использующие для полета на водной поверхностью экранный эффект.

Нештатная ситуация при запуске пилотируемых кораблей действительно несет угрозы жизни космонавтам. В настоящее время для доставки российских и американских космонавтов используется корабль "Союз", который запускается с космодрома Байконур и приземляется при помощи парашютов в заданном районе казахской степи.

Первая за последние 30 лет аварийная ситуация при запуске произошла 11 октября 2018 года при старте ракеты с кораблем "Союз -МС10". Тогда из-за брака при сборке при отстреле боковых ускорителей первой ступени произошло повреждение ракеты и экипаж вернулся на Землю благодаря срабатыванию системы аварийного спасения.

Отдел "Наука"