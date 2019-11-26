Генерал армии Олег Салюков в интервью "Красной звезде" сообщил о разработке перспективных систем вооружения для СВ

ЦАМТО, 25 ноября. На современном этапе развития средств вооруженной борьбы повышенное внимание уделяется вопросам роботизации вооружения, военной и специальной техники общевойсковых формирований тактического звена Сухопутных войск.

Об этом в интервью газете "Красная звезда" сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

Ниже приведен фрагмент интервью О.Салюкова газете "Красная звезда, где говорится об основных направлениях роботизации Сухопутных войск и разработке других перспективных систем вооружения.

"В этом году завершились государственные испытания опытного образца робототехнического комплекса (РТК), разработанного в рамках опытно-конструкторской работы "Кунгас" (комплекс состоит из пункта управления и четырех платформ различной категории по массе). В 2020 году будет проведена их опытно-войсковая эксплуатация.

В следующем году начнутся опытно-конструкторские работы по созданию РТК тяжелого и среднего класса: "Штурм" и "Соратник".

Как видите, работа по созданию РТК военного назначения продолжается. Их внедрение в войска и развитие теории боевого применения могут способствовать изменению порядка и способов применения общевойсковых формирований при ведении боевых действий.

В этом году с положительными результатами завершены государственные испытания последних двух модификаций защищенных автомобилей из состава семейства "Тайфун-К" с колесными формулами 4х4 и 6х6 с боевыми модулями с дистанционным управлением.

В ближайшее время планируется завершить государственные испытания современных модернизированных образцов бронетанкового вооружения и приступить к серийным поставкам нового танка Т-90М и модернизированной БМП с боевым отделением "Бережок". Отличительной особенностью нового боевого отделения "Бережок" является наличие в его составе ПТРК "Корнет" с боекомплектом из восьми ракет, четыре из которых сразу готовы к пуску, а в дополнение к 30-мм автоматической пушке установлен автоматический гранатомет.

Кроме того, продолжаются испытания хорошо известных перспективных образцов: танка "Армата", БМП "Курганец-25", БТР "Бумеранг", которые по своим характеристикам с учетом заложенного в них модернизационного потенциала, безусловно, будут превосходить лучшие иностранные образцы еще не один десяток лет. Уже сейчас заключены государственные контракты на поставку опытно-промышленной партии перспективных образцов для проведения их опытной войсковой эксплуатации.

На завершающей стадии находится разработка нового межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ" с инновационным режимом стрельбы "Шквал огня", в ходе которого несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно достигают цели.

В рамках опытно-конструкторской работы "Набросок" завершается разработка целой линейки образцов высокомобильного артиллерийско-минометного вооружения на различных типах шасси, в том числе для действий в Арктическом регионе, что обеспечит повышение мобильности и огневых возможностей артиллерии батальонного звена.

В настоящее время завершаются государственные испытания образцов, разработанных в рамках опытно-конструкторских работ "Гибка-С" и "Адъютант". В ОКР "Гибка-С" создаются машина разведки и управления командира взвода и боевая машина отделения ПЗРК, которые повысят боевую эффективность подразделений ПВО мотострелковых и танковых полков. В ОКР "Адъютант" разрабатывается универсальный мишенно-тренировочный комплекс, который позволит существенно повысить уровень боевой подготовки подразделений ПВО за счет создания сложной воздушной обстановки путем имитации широкого спектра современных средств воздушного нападения, различных по типам, летно-техническим, отражательным и излучательным характеристикам, а также тактическим приемам их применения".

Полностью интервью главнокомандующего СВ генерала армии Олега Салюкова опубликовано в сегодняшнем номере газеты "Красная звезда".