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ЦАМТО

В войска ПВО ЗВО завершена поставка техники из состава модернизированного дивизионного комплекта ЗРС С-300

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Зенитно-ракетный комплекс С-300ПМ
Зенитно-ракетный комплекс С-300ПМ
Источник изображения: © Донат Сорокин/ТАСС

ЦАМТО, 25 ноября. Войска противовоздушной обороны Западного военного округа получили завершающую партию военной техники из состава модернизированного дивизионного комплекта ЗРС семейства С-300.

Военная техника второго дивизиона ЗРС С-300ПМ-2 "Фаворит" прибыла в пункт постоянной дислокации в Воронежской области. Основным отличием от модели предыдущего поколения заводские усовершенствования коснулись мобильной системы пункта управления, а также боевых ракет.

Поступление военной техники второго дивизиона завершает программу перевооружения полка на модернизированный комплекс, отвечающий современным нормам. В ближайшее время расчеты дивизиона ЗРС С-300ПМ-2 заступят на боевое дежурство по охране воздушных границ.Зенитная ракетная система предназначена для обороны важнейших объектов государства и его Вооруженных Сил от массированных ударов современных и перспективных самолетов, стратегических крылатых ракет, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет и других средств воздушного нападения во всем диапазоне скоростей их боевого применения, в том числе, при воздействии интенсивных активных и пассивных помех.

"Фаворит" является дальнейшим развитием зенитной ракетной системы. Боевые возможности повысились за счет создания новой ракеты, имеющей повышенную эффективность поражения баллистических целей на дальностях до 40 км с обеспечением подрыва боевого заряда цели, увеличения дальней границы зоны поражения аэродинамических целей до 200 км, в том числе при стрельбе вдогон, расширения информационных возможностей командного пункта системы по обнаружению и сопровождению баллистических целей с сохранением сектора обнаружения аэродинамических целей, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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