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ЦАМТО

Технологии взаимодействия наземных роботов в группировке отрабатываются на экспериментальной платформе "Маркер"

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Робот "Маркер"
Робот "Маркер".
Источник изображения: riafan.ru

ЦАМТО, 25 ноября. Группировки многофункциональных наземных роботов, способных решать также боевые задачи, могут быть созданы в России к 2025 году. При этом практически автономно, с минимальной помощью одного оператора, смогут действовать до пяти машин, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в ОПК.

Как отмечает агентство, сегодня технологии взаимодействия роботов в группировке отрабатываются на экспериментальной платформе "Маркер", которая впервые публично была представлена в октябре 2019 года на Магнитогорском испытательном полигоне робототехнических систем и комплексов.

"Задача формирования группировок в дорожной карте развития военной робототехники обозначена с 2020 года. К 2025 году мы должны эту задачу в фундаментальном и опытно-конструкторском плане закрыть, а потом уже перейти к интеграции этих роботизированных группировок в существующую автоматизированную систему управления Вооруженных сил", – сказал собеседник агентства.

По словам источника "РИА Новости", пока речь идет о беспилотных подразделениях из пяти платформ. Каждый робот в такой группировке будет выполнять свои специфические задачи. На базе "Маркера", среди прочего, можно создать транспортно-заправочную машину и машину охранения. Все они будут обладать высокой автономностью.

Собеседник агентства, говоря о полезной нагрузке перспективных роботов, отметил, что сегодня рассматривается возможность оснастить их стрелково-гранатометным модулем, 120-мм минометами, а уже сегодня они способны запускать одноразовые беспилотники.

"В будущем эти машины столкнутся с себе подобными. Мы считаем, что такие роботы будут воевать с роботами. Ценность робота состоит в том, чтобы заменить человека, превысить его возможности", – отметил источник.

Экспериментальную робототехническую платформу "Маркер" представили на полигоне в Магнитогорске в середине октября. Ее разработчиком является НПО "Андроидная техника", платформа предназначена для полномасштабной отработки технологий и базовых элементов перспективных наземных роботов, передает "РИА Новости".

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2020-й год
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Робот
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