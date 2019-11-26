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Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл в Беломорскую ВМБ Северного флота для испытания новых видов вооружения

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Прибытие фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" проекта 22350 ВМФ России во Владивосток, 01.05.2019
Прибытие фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" проекта 22350 ВМФ России во Владивосток, 01.05.2019.
Источник изображения: vl.ru

ЦАМТО, 25 ноября. В Беломорскую военно-морскую базу Северного флота 23 ноября прибыл головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков".

В ближайшее время в Северодвинске корабль пройдет подготовку к испытаниям новых видов вооружения и выйдет в Белое море для проведения испытательных стрельб.

Межбазовый переход корабля прошел в благоприятных гидрометеорологических условиях. Во время плавания в Баренцевом и Белом морях экипаж фрегата отработал организацию несения походной вахты и провел учение по борьбе за живучесть корабля на ходу.

Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" был признан лучшим кораблем Северного флота по результатам боевой подготовки в 2019 учебном году. Его экипаж награжден переходящим кубком губернатора Мурманской области.

Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" – самый современный боевой корабль Северного флота. Он был построен на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге и зачислен в состав флота в июле 2018 года. Успешно выполнил задачи нескольких учений и кругосветного плавания. Является участником Главного военно-морского парада в Кронштадте.

Фрегаты проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 км, сообщает пресс-служба Северного флота.

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