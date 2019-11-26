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Интерфакс-АВН

Испытания Ту-95МС с модернизированным двигателем завершатся в середине 2020 года - глава "Туполева"

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Ту-95МС
Ту-95МС.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Государственные совместные испытания (ГСИ) стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-95МС с модернизированным двигателем должны завершиться в середине следующего года, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор "Туполева" Александр Конюхов.

"В рамках ГСИ Ту-95МС с модернизированным двигателем НК-12МПМ мы выполнили примерно половину полётов. Программа испытаний должна завершиться к лету 2020 года", - заявил Конюхов.

В апреле 2018 года Конюхов сообщил о выходе на ГСИ самолёта Ту-95МС с модернизированной силовой установкой НК-12МПМ. Глава "Туполева" отметил, что этот двигатель позволяет улучшить лётные характеристики самолёта, а также увеличить его полезную нагрузку.

По его словам, решение о том, какое количество Ту-95МС будет оснащено модернизированным двигателем, будет принято министерством обороны по окончании испытаний.

В августе Конюхов сообщил агентству, что в ходе испытаний заявленные характеристики двигателя НК-12МПМ подтверждаются.

По данным источника "Интерфакса", модернизированная силовая установка позволит самолёту значительно расширить рубежи досягаемости без дозаправки в воздухе и вдвое увеличить количество единиц носимого оружия.

Как сообщалось, "Туполев" также работает над созданием глубоко модернизированного стратегического ракетоносца Ту-95МСМ - как ожидается, он приступит к испытаниям до конца года. Кроме того, параллельно готовится к заключению опережающий контракт с Минобороны на глубокую модернизацию строевых Ту-95МС, которая должна начаться в 2021 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
НК-12
Ту-95
Компании
Туполев
Персоны
Конюхов Александр
Проекты
2020-й год
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