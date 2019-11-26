Минобороны РФ получит первый Ту-160М новой постройки в 2021 году - глава "Туполева"

Москва. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Первый построенный "с нуля" глубоко модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М будет передан Минобороны РФ в 2021 году, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор "Туполева" Александр Конюхов.

"Уже приступили к строительству партии Ту-160М для министерства обороны. Первая поставка по контракту запланирована на конец 2021 года", - заявил Конюхов.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил в интервью "Интерфаксу", что первый построенный "с нуля" Ту-160М (ранее также назывался Ту-160М2 - ИФ) выйдет на испытания в конце 2020 года.

Он отметил, что параллельно ведётся глубокая модернизация строевых "Белых лебедей" в облик Ту-160М - "эта работа будет завершена в заданные военным ведомством сроки". Военные заявляли о планах модернизировать все 16 "стратегов", находящихся на вооружении ВКС РФ.

Как сообщалось, на Казанском авиазаводе (филиал "Туполева", входит в ОАК) после 10-летнего перерыва восстанавливается производство стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160, являющихся воздушным компонентом ядерной триады.

Отмечалось, что внешне новый самолёт не будет отличаться от базового Ту-160, но при этом его боевые возможности существенно увеличатся, в том числе, за счёт расширения спектра вооружения. Кроме того, для этой машины делают новую серию двигателей НК-32, которые позволят увеличить дальность полёта "стратегов" на 1 тыс. км.

25 января 2018 года был подписан госконтракт между Минобороны РФ и компанией "Туполев" на поставку первой партии "стратегов" Ту-160М - он предусматривает создание 10 самолётов стоимостью 15 млрд рублей каждый. Ранее в Минобороны РФ заявляли о планах заказать 50 таких машин.