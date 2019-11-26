Участники саммита ОДКБ 28 ноября в Бишкеке обсудят более 20 вопросов - аппарат президента Киргизии

Бишкек. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Более 20 вопросов планируют обсудить главы стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во время заседания в Бишкеке 28 ноября, сообщил в понедельник журналистам заведующий отделом внешней политики аппарата президента Киргизии Данияр Сыдыков.

"На пленарной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая пройдет в Бишкеке 28 ноября, рассмотрят 21 вопрос", - сказал Сыдыков.

Ожидается, что на саммит в Бишкек приедут президенты Белоруссии, России, Казахстана, Таджикистана, а также премьер-министр Армении и пресс-секретарь СНГ, отметил он, добавив, что в рамках сессии также состоятся заседания совета министров иностранных дел и министров обороны стран-участниц ОДКБ.

"По инициативе киргизской стороны планируется подписание заявления международного сотрудничества по борьбе с региональными и глобальными вызовами", - сообщил Сыдыков.