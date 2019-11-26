Войти
Интерфакс-АВН

Участники саммита ОДКБ 28 ноября в Бишкеке обсудят более 20 вопросов - аппарат президента Киргизии

552
0
0
Флаг ОДКБ. Архивное фото.
Флаг ОДКБ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Бишкек. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Более 20 вопросов планируют обсудить главы стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во время заседания в Бишкеке 28 ноября, сообщил в понедельник журналистам заведующий отделом внешней политики аппарата президента Киргизии Данияр Сыдыков.

"На пленарной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая пройдет в Бишкеке 28 ноября, рассмотрят 21 вопрос", - сказал Сыдыков.

Ожидается, что на саммит в Бишкек приедут президенты Белоруссии, России, Казахстана, Таджикистана, а также премьер-министр Армении и пресс-секретарь СНГ, отметил он, добавив, что в рамках сессии также состоятся заседания совета министров иностранных дел и министров обороны стран-участниц ОДКБ.

"По инициативе киргизской стороны планируется подписание заявления международного сотрудничества по борьбе с региональными и глобальными вызовами", - сообщил Сыдыков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Белоруссия
Дания
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Компании
ОДКБ
Похожие новости
27.03.2019
"Центр-2019" – главное событие года
21.08.2015
Представители почти 40 стран примут участие в выставке RAE на Урале
02.10.2013
«Запад-2013» - учения против НАТО ("Polska Zbrojna", Польша)
31.05.2012
Подведены окончательные итоги выставки KADEX-2012
24.09.2009
Возможен ли симбиоз НАТО и ОДКБ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.11 13:50
  • 12
Противопульные тяжёлые шлемы Мировых войн и Ратник-3, общие проблемы и общие решения.
  • 26.11 13:26
  • 4
В 2020 году для ТОФ будут заложены две подводные лодки проекта 636.3
  • 26.11 13:20
  • 94
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 26.11 12:42
  • 1
Арктическая БМП "Рыцарь" с ГТД станет "лучшим другом" "летающего" Т-80БВМ
  • 26.11 12:31
  • 36
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 26.11 12:11
  • 1
Роскосмос может отправить на другие планеты роботов-кентавров на шагающей тележке
  • 26.11 11:51
  • 1
Вдвое больше ракет: возможности Ту-95 с новыми двигателями вырастут
  • 26.11 11:47
  • 5
Горящие туры на Кипр
  • 26.11 10:43
  • 1
Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл в Белое море для испытаний оружия
  • 26.11 10:02
  • 1
Зачем в Индии принижают достоинства российских истребителей
  • 26.11 09:12
  • 47
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 26.11 07:07
  • 2
ЗРК России и Китая могут встретиться в небе Сирии
  • 26.11 06:40
  • 1
"Это издевательство": что не так с планами Роскосмоса
  • 26.11 06:22
  • 1
Роскосмос подтвердил перенос запуска спутника "Электро-Л" на конец декабря
  • 26.11 05:57
  • 1
Воздушные надзиратели: НАТО усилит слежку за армией России