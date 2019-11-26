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Планируемая закупка Индией американских 127-мм корабельных артиллерийских установок Mk 45 Mod 4

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Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 19 ноября 2019 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Индии по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 13 корабельных универсальных артиллерийских установок Mk 45 Mod 4 калибра 127-мм/62. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 1,021 млрд долл, включая пакеты обучения и технической поддержки.

Американская 127-мм/62 корабельная универсальная артиллерийская установка ВАЕ Systems Mk 45 Mod 4 на корабле ВМС США (с) ВАЕ Systems

Генеральным подрядчиком по поставке выступит производитель этих установок корпорация ВАЕ Systems (осуществляет выпуск данных артсистем на предприятии в Луисвилле, Кентукки). . Согласно уведомлению, в поставку также войдут 3500 снарядов D349 калибра 127 мм.

По всей видимости, 127-мм/62 артиллерийские установки Mk 45 Mod 4 будут устанавливаться на начатых постройкой индийских фрегатах проекта 17А (тип Nilgirn, семь единиц) и эскадренных миноносцах проекта 15В (тип Visakhapatnam, четыре единицы). Сдача головных корабле йобеих типов запланирована на 2021-2022 нрлдыю

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
США
Компании
BAE Systems
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