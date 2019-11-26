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bmpd.livejournal.com

Контракт на поставку французских бронетранспортеров VBCI Катару до сих пор не заключен

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Вышеупомянутый осведомленный французский журналист Michel Cabirol в другом материале "Le VBCI de Nexter est-il ensablé au Qatar ?", опубликованном газетой "La Tribune", сообщает, что французская сторона испытывает серьезные опасения по поводу перспектив продажи бронетранспортеров VBCI с колесной формулой 8х8 Катару, несмотря на подписанный в декабре 2017 года компанией Nexter Systems и министерством обороны Катара в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона протокол о намерениях относительно приобретения Катаром 490 машин VBCI-2. Однако контракт до сих пор не подписан. 25 ноября 2019 года министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли отправляется с визитом в Катар, чтобы лично попытаться внести ясность в переговоры по этому вопросу.

Бронетранспортер Nexter VBCI-2 с исполнении Al-Wajbah для эмирской гвардии Катара с оснащением необитаемой башней Kongsberg Protector MCT-30 с 30-мм пушкой в экспозиции оборонной вставки DIMDEX-2018 в Дохе, март 2018 года (с) gbp.com.sg

Ожидалось, что о контракте будет объявлено к 18 декабря, но сейчас, по словам французской стороны, "из Катара дует встречный ветер". Это происходит, несмотря на породивший оптимизм у французов недавний визит во Францию эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, который 19 сентября обедал с Эммануэлем Макроном. В результате первый экспортный заказ на VBCI остается в "подвешенном состоянии".

Главной причиной шатаний катарцев относительно VBCI в публикации называется интерес Катара к конкурирующему предложению - германскому бронетранспортеру GTK Boxer производства немецкого консорциума Artec (сейчас объединяет компании Rheinmetall Defence и Krauss-Maffei Wegmann/KMW, ныне KNDS). Сообщается, что группа Rheinmetall ведет активную лоббисткую деятельность в Катаре, и ее позиции в эмирате серьезно укрепились после успешной реализации недавнего контракта 2013 года на поставку Катару 62 танков Leopard 2A7+, 24 самоходных гаубиц PzH 2000 и другого набора немецкой колесной бронетехники и автотранспорта. Показательно, что бывший глава экспортного объединения Rheinmetall International Holding (RIH), зарегистрированного в Цюрихе, Джон Тейлор, с января 2019 года работает советником в катарском государственном оборонном объединении Barzan Holdings, которое по соглашению 2018 года с Nexter Systems и должно было выступать местным партнером по поставкам министерству обороны Катара БТР VBCI.

При этом правительство ФРГ поддерживает продажи германского вооружения в Катар - по контрасту с фактическим немецким эмбарго, введенным на военные поставки в Саудовскую Аравию и ОАЭ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Катар
ОАЭ
Саудовская Аравия
Франция
Продукция
Boxer GTK
Leopard-2
PzH 2000
VBCI
Компании
Kongsberg
Krauss-Maffei
Nexter
Rheinmetall
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