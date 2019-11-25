Музыку "Полонеза" дополнит "Флейта" – новая белорусская РСЗО

Белорусская РСЗО «Флейта». Источник: https://www.belvpo.com/

В Беларуси случился настоящий бронеавтомобильный бум. Еще несколько лет назад в стране не было ни одного армейского броневика собственного производства. На сегодняшний день, чтобы пересчитать даже базовые модели, уже не хватит пальцев одной руки: «Асилак», «Витим», «Волат», «Защитник», «Кайман», УБП и т.д.

Значительная часть этих разработок была продемонстрирована участникам недавно прошедшего оперативного сбора командного состава Вооруженных Сил.

Некоторые из них еще проходят исследовательские и государственные испытания и, при подтверждении соответствия своих характеристик предъявляемым требованиям, в ближайшем будущем могут быть приняты на вооружение Вооруженных Сил.

Скорее всего, многие из образцов поступят в войска в следующем году. Это вытекает из требований Президента страны по адекватному реагированию на размещение у белорусских границ американских бронетанковых сил.

К сожалению, угроза конфликта реально растет. Тем более о противостоянии Альянса и «Востока» даже прописано в директивных документах НАТО.

Открытая милитаризация Восточной Европы не оставляет выбора миролюбивой Беларуси. Минск готов к конструктивному диалогу с НАТО, а если потребуется, способен отстаивать свои интересы силой оружия. И это не фигура речи: Беларусь в мировом рейтинге военной мощи Global Firepower занимает 39-е место из 137.

Президент Беларуси во время международной конференции «Европейская безопасность: отойти от края пропасти» подробно охарактеризовал глобальные вызовы, которые стоят как перед регионом Восточной Европы, так и миром в целом, озвучил предложения по постепенному снятию напряженности и урегулированию конфликтов. Беларусь с момента обретения независимости и суверенитета уже более четверти века выступает за укрепление европейской и международной безопасности.

Однако, в свете развития обстановки в соседних государствах, Александр Лукашенко отдельно предупредил литовских политиков, что в Беларуси рассматриваются различные варианты реагирования на переброску сил и средств США в Литве к своим границам.

«Белорусская сторона не станет проводить масштабные закупки оружия, наш главный принцип в обороне страны – неприемлемый урон для противника. Вот из этого надо исходить», – обратил внимание Глава государства.

Приоритетные направления развития вооруженных сил – ПВО, ракетные войска, силы и средства РЭБ, разведки, связи. Предприятия ГВПК страны уже поставили на вооружение армии ряд подобных образцов и готовы предоставить еще.

К примеру, компания «БСВТ – новые технологии» разрабатывает целое семейство броневиков под названием «Асилак» («Силач»). Бронированный автомобиль предназначен для работы в районе боевых действий.

Бронированный автомобиль «Асилак» («Силач»). Источник: https://www.belvpo.com/

Общее для всех представителей рода «Асилак» – рама, мощный дизельный двигатель, трансмиссия, противоминная защита, силовой передний бампер. Особенность этих машин – днище V-образной формы, призванное рассекать ударную волну при подрыве.

Бронезащита автомобиля двухслойная – с обеих сторон дверей. Класс – 6А. Существует несколько исполнений. На основе базового шасси можно поставить дополнительные модули. Такая конструкция позволяет создавать бронеавтомобили различной конфигурации.

Однако главное преимущество «Асилка» – на его базе уже создана и апробирована реактивная система залпового огня «Флейта». РСЗО оснащается АСУ «Альянс», а также бортовым навигационным комплексом. Благодаря чему значительно повышается точность стрельбы реактивной установки и появляется возможность задействовать ее в составе звена под руководством единого центра управления.

Боевая машина в кратчайшие сроки переводится из походного положения в боевое, а благодаря высокой маневренности способна оказаться практически в любых, в том числе и на труднопроходимых участках местности.

Время подготовки к залпу занимает всего до 30 сек, а развертывание на местности – не более 60 секунд.

Экипаж машины – 2 человека. Грузоподъемность 2150 кг. Снаряженная масса – 6970 кг.

Количество направляющих в блоке – 80. Дальность поражения 1000-3000 м.

В качестве боеприпаса используется – неуправляемый реактивный снаряд С-8. Типы: кумулятивно-околочный, бетонобойный, осколочно-фугасный, тандемно-кумулятивный.

Автомобиль оснащен бойницами, что позволяет расчету вести огонь. Кабина также оснащена люками, которые позволяют экипажу в случае необходимости выбраться наружу и также вести огонь.

Бортовой навигационный комплексреактивно системы обеспечивает:

определение текущих координат в режиме реального времени;

определение текущих значений угловой ориентации РСЗО – курс, крен, тангаж;

определение параметров движения;

топопривязку и ориентирование боевой машины на местности;

индикацию, расчет маршрута движения;

наведение пакета направляющих из кабины с использованием пульта наводчика.

Автоматизированное рабочее место командира РСЗО интегрировано в АСУ, что позволяет решать многие задачи с рабочего места, превращая боевую машину в автономное и весьма грозное оружие.

Несколько таких машин способны перекрыть основные танкоопасные направления со стороны приграничных стран-членов НАТО и стать надежным щитом, расширив при этом возможности Вооруженных Сил по обеспечению военной безопасности.

Николай Крылов