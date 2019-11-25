Войти
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Музыку "Полонеза" дополнит "Флейта" – новая белорусская РСЗО

606
0
0
Белорусская РСЗО «Флейта».
Источник: https://www.belvpo.com/

В Беларуси случился настоящий бронеавтомобильный бум. Еще несколько лет назад в стране не было ни одного армейского броневика собственного производства. На сегодняшний день, чтобы пересчитать даже базовые модели, уже не хватит пальцев одной руки: «Асилак», «Витим», «Волат», «Защитник», «Кайман», УБП и т.д.

Значительная часть этих разработок была продемонстрирована участникам недавно прошедшего оперативного сбора командного состава Вооруженных Сил.

Некоторые из них еще проходят исследовательские и государственные испытания и, при подтверждении соответствия своих характеристик предъявляемым требованиям, в ближайшем будущем могут быть приняты на вооружение Вооруженных Сил.

Скорее всего, многие из образцов поступят в войска в следующем году. Это вытекает из требований Президента страны по адекватному реагированию на размещение у белорусских границ американских бронетанковых сил.

К сожалению, угроза конфликта реально растет. Тем более о противостоянии Альянса и «Востока» даже прописано в директивных документах НАТО.

Открытая милитаризация Восточной Европы не оставляет выбора миролюбивой Беларуси. Минск готов к конструктивному диалогу с НАТО, а если потребуется, способен отстаивать свои интересы силой оружия. И это не фигура речи: Беларусь в мировом рейтинге военной мощи Global Firepower занимает 39-е место из 137.

Президент Беларуси во время международной конференции «Европейская безопасность: отойти от края пропасти» подробно охарактеризовал глобальные вызовы, которые стоят как перед регионом Восточной Европы, так и миром в целом, озвучил предложения по постепенному снятию напряженности и урегулированию конфликтов. Беларусь с момента обретения независимости и суверенитета уже более четверти века выступает за укрепление европейской и международной безопасности.

Однако, в свете развития обстановки в соседних государствах, Александр Лукашенко отдельно предупредил литовских политиков, что в Беларуси рассматриваются различные варианты реагирования на переброску сил и средств США в Литве к своим границам.

«Белорусская сторона не станет проводить масштабные закупки оружия, наш главный принцип в обороне страны – неприемлемый урон для противника. Вот из этого надо исходить», – обратил внимание Глава государства.

Приоритетные направления развития вооруженных сил – ПВО, ракетные войска, силы и средства РЭБ, разведки, связи. Предприятия ГВПК страны уже поставили на вооружение армии ряд подобных образцов и готовы предоставить еще.

К примеру, компания «БСВТ – новые технологии» разрабатывает целое семейство броневиков под названием «Асилак» («Силач»). Бронированный автомобиль предназначен для работы в районе боевых действий.


Бронированный автомобиль «Асилак» («Силач»).
Источник: https://www.belvpo.com/

Общее для всех представителей рода «Асилак» – рама, мощный дизельный двигатель, трансмиссия, противоминная защита, силовой передний бампер. Особенность этих машин – днище V-образной формы, призванное рассекать ударную волну при подрыве.

Бронезащита автомобиля двухслойная – с обеих сторон дверей. Класс – 6А. Существует несколько исполнений. На основе базового шасси можно поставить дополнительные модули. Такая конструкция позволяет создавать бронеавтомобили различной конфигурации.

Однако главное преимущество «Асилка» – на его базе уже создана и апробирована реактивная система залпового огня «Флейта». РСЗО оснащается АСУ «Альянс», а также бортовым навигационным комплексом. Благодаря чему значительно повышается точность стрельбы реактивной установки и появляется возможность задействовать ее в составе звена под руководством единого центра управления.

Боевая машина в кратчайшие сроки переводится из походного положения в боевое, а благодаря высокой маневренности способна оказаться практически в любых, в том числе и на труднопроходимых участках местности.

Время подготовки к залпу занимает всего до 30 сек, а развертывание на местности – не более 60 секунд.

Экипаж машины – 2 человека. Грузоподъемность 2150 кг. Снаряженная масса – 6970 кг.

Количество направляющих в блоке – 80. Дальность поражения 1000-3000 м.

В качестве боеприпаса используется – неуправляемый реактивный снаряд С-8. Типы: кумулятивно-околочный, бетонобойный, осколочно-фугасный, тандемно-кумулятивный.

Автомобиль оснащен бойницами, что позволяет расчету вести огонь. Кабина также оснащена люками, которые позволяют экипажу в случае необходимости выбраться наружу и также вести огонь.


Бортовой навигационный комплексреактивно системы обеспечивает:

  • определение текущих координат в режиме реального времени;
  • определение текущих значений угловой ориентации РСЗО – курс, крен, тангаж;
  • определение параметров движения;
  • топопривязку и ориентирование боевой машины на местности;
  • индикацию, расчет маршрута движения;
  • наведение пакета направляющих из кабины с использованием пульта наводчика.

Автоматизированное рабочее место командира РСЗО интегрировано в АСУ, что позволяет решать многие задачи с рабочего места, превращая боевую машину в автономное и весьма грозное оружие.

Несколько таких машин способны перекрыть основные танкоопасные направления со стороны приграничных стран-членов НАТО и стать надежным щитом, расширив при этом возможности Вооруженных Сил по обеспечению военной безопасности.


Николай Крылов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Литва
США
Продукция
БТР-7
Кайман МБТС
С-8
Проекты
NATO
Похожие новости
24.10.2019
В Минске считают надуманной угрозу Европе со стороны России
17.10.2017
Запад атаковал "Запад-2017" по заветам Геббельса
01.06.2017
Авиация РФ на параде в Минске – ждем очередную украинско-прибалтийскую истерию
20.11.2015
25 лет ДОВСЕ: как всеобщая безопасность оказалась не нужна
19.03.2015
А.Антонов: санкции ЕС и США существенно не повлияли на организацию международных конференций, организуемых МО РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.11 11:43
  • 21
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 25.11 11:34
  • 23
NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны
  • 25.11 11:25
  • 2
Путин обозначил главную задачу "оборонки" на следующие 10 лет
  • 25.11 11:23
  • 13
В России испугались латвийской микроэлектроники в ядерной "Булаве"
  • 25.11 11:14
  • 27
Общественный совет при Минобороны России оценил разработки технополиса "Эра"
  • 25.11 10:48
  • 92
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 25.11 10:32
  • 18
Как Ту-160 ушел в отрыв … от реальности
  • 25.11 10:23
  • 3
Анатолий Сердюков: не надо рисовать апокалипсис, авиастроение будет жить
  • 25.11 09:43
  • 14
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 25.11 09:35
  • 36
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 25.11 09:18
  • 2
Эксперт высказал предположение об аварии атомной подлодки в Южно-Китайском море
  • 25.11 07:41
  • 6
Проект перспективного японского универсального десантного корабля
  • 24.11 21:59
  • 4
ВДВ в 2019 году получили два батальона новой техники - Минобороны РФ
  • 24.11 21:09
  • 7
Бригады Сухопутных войск перешли на ударный комплекс "Искандер-М"
  • 24.11 18:07
  • 16
Глава Крыма назвал возвращение кораблей Украине жестом доброй воли