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Независимое военное обозрение

"Офицер – это профессия "вежливых людей", сильных "духом и телом"

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Фото пресс-службы Минобороны
Фото пресс-службы Минобороны.

22 ноября заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин и члены Общественного совета при Минобороны России приняли участие в V Всероссийской информационно-агитационной акции "Есть такая профессия – Родину защищать!" в Петрозаводске.

Мероприятие прошло в Петрозаводском президентском кадетском училище. Среди гостей были юнармейцы, кадеты ГБОУ РК "Карельского кадетского корпуса им. Александра Невского", курсанты Беломорского-Онежского филиала ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова".

Заместитель руководителя военного ведомства рассказал школьникам о современном состоянии Вооруженных Сил России, престижности военной службы, военных вузах, преимуществах военного обучения и последующей службы по контракту.

Также Александр Фомин поделился с ребятами своими воспоминаниями об учебе и детстве, и напутствовал школьников хорошо учиться, развиваться физически и духовно, и сделать правильный выбор профессии.

Он подчеркнул, что "профессия офицера – это высоконравственная профессия. В её основе любовь и преданность Родине, сила, воля и целеустремленность, офицер – это профессия "вежливых людей", сильных "духом и телом". Только сильный человек способен защитить не только себя, но и других!".

В рамках акции коллектив и воспитанники Петрозаводского училища подготовили две тематические выставки "Боевая мощь Российской Армии. Ведущие военные вузы страны" и "История победителей" - о событиях на Карельском фронте к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и к 75-летию освобождению Карелии.

Также заместитель Министра обороны и члены Общественного совета при Минобороны России подробно ознакомились с современной учебно-материальной базой училища.

В заключение мероприятия член Общественного Совета при Минобороны России, народный артист РФ - Максим Дунаевский исполнил музыкальный экспромт песню о дружбе из кинофильма "Д'артаньян и три мушкетёра".

Справочно :

С 20 октября по 10 декабря Минобороны России проводит Всероссийскую информационно-агитационную акцию "Есть такая профессия — Родину защищать!", целью которой является ознакомление допризывной молодёжи с преимуществами получения военного образования, условиями обучения в высших учебных заведениях Минобороны России и перспективами построения карьеры в Вооружённых Силах Российской Федерации.

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